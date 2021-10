James Toseland überzeugt: «Honda will einen Reset»

Vor 14 Jahren gewann James Toseland den letzten Superbike-WM-Titel von Honda. Was der Engländer von der neuen Fahrpaarung Iker Lecuona und Xavier Vierge hält.

Die Honda CBR1000RR-R hat sich in der Superbike-WM 2020 und 2021 nicht als die erhoffte Rakete erwiesen, auch der aufopferungsvolle Einsatz von Álvaro Bautista und Leon Haslam konnten daran nichts ändern. Die beiden Routiniers haben bereits viel Material für 2022 getestet, obwohl sie dann beide nicht mehr für das Team HRC fahren.



Mit dem Spanier hätte Honda gerne weitergemacht, doch der Vizeweltmeister von 2019 ist bereist 36 Jahre alt und will wieder Rennen gewinnen. Deshalb kehrt er für die nächsten beiden Saisons an die Stätte seiner größten Erfolge zurück – ins Team Aruba.it Ducati, mit dem er 16 Rennen gewann und 24 Mal aufs Podium fuhr. Haslam, der mit 38 Jahren dienstälteste Superbike-Pilot, wird wahrscheinlich in die BSB wechseln.

Denn Honda wird in der Superbike-WM 2022 mit zwei unvoreingenommenen und viel jüngeren Piloten antreten. Iker Lecuona (21) kommt von KTM aus der MotoGP, Xavier Vierge (24) aus der Moto2. James Toseland, seit 2007 letzter Honda-Weltmeister, findet die Verpflichtung der beiden Spanier großartig.



«Zum ersten Mal seit langer Zeit kommen echte, frische und aufstrebende Talente aus dem MotoGP-Paddock zu den Superbikes – nicht nur ältere Fahrer», lobte der Engländer bei worldsbk.com. «Vor allem Iker Lecuona hatte das Pech, mit seinem Talent keinen Platz in der MotoGP zu finden. Es ist definitiv ein Gewinn für die Superbike-WM, so kluge, junge Talente wie ihn und Vierge zu haben. Ich denke, für Honda sind es die richtigen Köpfe.»

Gerade weil die beiden GP-Piloten keine Erfahrung mit Superbikes haben, hält sie der zweifache Superbike-Weltmeister für Honda ideal.



«Manchmal kann ein neuer Fahrer auf ein Motorrad steigen und Dinge tun, die vorher nicht möglich war – oder zumindest damit starten, weil er keine Erwartungen hat», sagte JRT weiter. «Die beiden kommen nicht von einem Werksmotorrad von Kawasaki oder Ducati zum Honda-Werksteam. Sie kennen keine besseren Motorräder und entwickeln das Bike nicht für sich selbst, sondern zum Nutzen des Bikes. Honda hatte in den letzten zwei Jahren mit einigen der besten Fahrer viele Probleme. Ich glaube, sie wollen einen Reset.»