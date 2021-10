Fix: Honda in SBK-WM 2022 mit Lecuona und Vierge

Was regelmäßige Leser von SPEEDWEEK.com bereits länger wissen, wurde nun von Honda bestätigt. In der Superbike-WM 2022 tritt Honda mit Iker Lecuona and Xavi Vierge an.

Nun ist es offiziell: Das Werksteam der Honda Racing Corporation wird in der Superbike-WM 2022 mit zwei neuen Piloten antreten. Denn nachdem Alvaro Bautista für die Superbike-WM 2022 zum Aruba.it Ducati-Werksteam zurückkehrt wurde vor wenigen Minuten bestätigt, dass die Zusammenarbeit mit Leon Haslam mit dem Saisonfinale in Indonesien endet.

Gleichzeitig bestätigte Honda sein Fahrer-Duo für die kommende Saison. Mit Iker Lecuona und Xavi Vierge nimmt der weltgrößte Motorradhersteller nicht nur eine drastische Verjüngungskur vor, sondern setzt auch auf zwei, die noch nie ein Superbike fuhren, die Pirelli-Reifen und auch einige Strecken nicht kennen. Beide sind seit vielen Jahren auf Prototypen unterwegs.

Lecuona ist seit 2016 im Grand-Prix-Paddock. Zuerst fuhr er vier Jahre in der Moto2-Klasse, 2020 und dieses Jahr ist er beim MotoGP-Team Tech 3 KTM unter Vertrag. Seine Statistik beeindruckt wenig: In bislang 82 Grands Prix schaffte er es nur zweimal aufs Podium: als Zweiter und Dritter in der Moto2-WM. Eine Weltmeisterschaft beendete er nie besser als auf dem zwölften Platz, 2018 und 2019 in Moto2.



Dass der 21-Jährige über Talent mit großen Bikes verfügt, beweist er in diesem Jahr: Dreimal preschte er auf der KTM RC16 in die Top-10 und brillierte als Sechster im Nassen auf dem Red Bull Ring und als Siebter im Trockenen in Silverstone.

Vierge fährt seit 2015 in der Moto2-WM, holte vier Podestplätze, aber keinen Sieg. Sein bestes Ergebnis in der laufenden Saison eroberte er als Dritter auf seiner Heimstrecke in Barcelona, in der Gesamtwertung liegt der 24-Jährige auf Rang 10. Das ist auch seine bislang beste Platzierung in der Weltmeisterschaft.