Anthony West (40) siegte in der Alpe Adria souverän

Nach Platz 3 im ersten Superbike-Lauf der Alpe Adria 2021 in Cremona machte Anthony West (Yamaha) im zweiten Rennen mit der Konkurrenz kurzen Prozess.

Seine Sperre wegen Dopings und die teilweise parallel verlaufende Zwangspause wegen der Corona-Pandemie gingen an Anthony West nicht spurlos vorüber. Der Australier hat sichtbar an Gewicht zugelegt und seine Fitness, wie er selbst zugab, war auch schon mal besser.



Der natürliche Speed des mittlerweile 40-Jährigen hat aber nicht gelitten, das bewies er in der australischen Superbike-Serie und auch am vergangenen Wochenende bei einem Gaststart beim Saisonfinale der Alpe Adria 2021 in Cremona/Italien.

Reichte es für West im ersten Rennen am Samstag ‹nur› zu Platz 3, stürmte der Yamaha-Pilot am Sonntag zu einem souveränen Sieg, bei dem er dem zweitplatzierten Jerman Marco (Ducati) im nur zwölf Runden dauerndem Rennen 15 sec aufbrummte.



Zur Info: Jerman ist der diesjährige Champion der Alpe Adria. West spülte es durch eine Teilnahme auf Rang 8.

Der Auftritt von West mit dem slowakischen Yamaha-Team Maco Racing wurde von Dunlop unterstützt. Der Reifenhersteller wollte sich dadurch den Titel sichern – mit Erfolg. In der Alpe Adria sind neben Dunlop auch Reifen von Pirelli erlaubt.