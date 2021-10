Superbike-WM 2021: Was entschieden und was offen ist

Ein Rennen vor Ende der Superbike-WM 2021 stehen die wichtigsten Entscheidungen noch aus. Um was es beim Saisonfinale auf dem ‹Pertamina Mandalika International Street Circuit› in Indonesien noch geht.

Jeder auch nur halbwegs gut informierte Superbike-Fan weiß, dass die prestigeträchtige Fahrwertung der Superbike-WM 2021 noch offen ist. Mit 30 Punkten Vorsprung auf Jonathan Rea (Kawasaki) hat WM-Leader Toprak Razgatlioglu (Yamaha) beim Saisonfinale auf der Insel Lombok/Indonesien alle Trümpfe in der Hand, um den Rekordweltmeister zu entthronen.



Aber es geht um mehr, auch die Markenwertung ist noch nicht entschieden. Nach San Juan führt Yamaha mit 574 Punkten vor Ducati mit 558 Punkten – nur 16 Punkten liegen somit zwischen den Top-2. Mit 54 Punkten Rückstand ist Kawasaki (520 P.) nur noch rechnerisch noch im Rennen.



Zur Info: In die Markenmeisterschaft fließt der jeweils bestplatzierte Pilot ein. Es sind also maximal 62 Punkten zu holen. Seit 2015 gewann Kawasaki die Hertellerwertung, Ducati zuletzt 2011 und Yamaha nur einmal 2007.

Ebenfalls offen ist die Wertung der ‹Independent Riders› – also die der Kundenpiloten. In dieser Disziplin führte in dieser Saison die meiste Zeit Garrett Gerloff (GRT Yamaha), nur nach Estoril lag Chaz Davies (Go Eleven Ducati) kurzzeitig vorne. Zuletzt schrumpfte das einst üppige Polster des US-Amerikaners zusehends. In Indonesien wird der aufstrebende Axel Bassani (Motocorsa Ducati) versuchen, die letzten 14 Punkte aufzuholen.



Weiterhin wird beim Debüt der neuen Piste geklärt, welches Team in der Superbike-WM 2021 am erfolgreichsten war. Da beide Fahrer in diese Wertung eingehen, können im Idealfall 111 Punkte an einem Rennwochenende gewonnen werden. Die besten Chancen darf sich das Pata Yamaha-Werksteam mit 801 Punkten ausrechnen. Noch realistische Chancen hat mit 58 Punkten Rückstand Aruba.it Ducati (743 P.). Das Kawasaki Racing Team liegt mit 714 Punkten eher aussichtslos zurück.

In der Roookie-Wertung liegt dagegen uneinholbar Andrea Locatelli (Pata Yamaha) mit 270 Punkten vor Axel Bassani (Motocorsa Ducati) mit 199 Punkten. Die übrigens Neuzuänge in der Superbike-Kategorie sind abgeschlagen: Unter anderem hat Kohta Nozane (GRT Yamaha) 54 Punkte eingefahren, Tito Rabat (Barni Ducati, Puccetti Kawasaki) kommt auf 50 Zählern.



Außerdem hat Jonathan Rea schon jetzt die meisten Poles (8 Stück) eingefahren sowie den ‹Pirelli Best Lap Award› gewonnen.