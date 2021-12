Yamaha-Werksteam benötigt Hilfe für die SBK-WM 2022

Nach dem Titelgewinn durch Toprak Razgatlioglu steht für Yamaha in der Superbike-WM 2022 die erfolgreiche Titelverteidigung an. Das Werksteam sucht dafür händeringend ein Organisationstalent.

Es klang fast wie ein Hilferuf, was das Werksteam Pata Yamaha by Brixx via sozialer Medien vermeldete: Für die bevorstehende Superbike-Saison wird am Crescent-Standort in Verwood ein Operations-Manager bzw. -Koordinator gesucht.



Arbeitsbeginn: So schnell wie möglich!

«Wir bieten die Gelegenheit, unserem Weltmeister-Team beizutreten und uns bei allen Aspekten des Betriebs und der Logistik zu unterstützen, die für die Superbike-WM erforderlich sind, ausgehend von unserer Basis in New Forest. Aufgrund der sich stetig verändernden Situation im Rennsport sind Erfahrungen in einer ähnlichen Rolle von Vorteil, außerdem sind Reisen zu allen Rennen sowie eine Reihe von Tests erforderlich. Bewerbungen mit Lebenslauf sind willkommen via email an worldsbk@crescent-yamaha.com»

Das Crescent-Team von Paul Denning organisiert seit 2016 den Werksauftritt von Yamaha in der Superbike-WM. Mit Toprak Razgatlioglu wurde 2021 der Titel gewonnen, Teamkollege Andrea Locatelli wurde Rookie des Jahres. Pata Yamaha gewann die Team- und Yamaha die Herstellerwertung.