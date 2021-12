Kawasaki befürchtet: Toprak zu schlagen, wird schwer 23.12.2021 - 11:05 Von Kay Hettich

© Kawasaki Kawasaki muss seinen Einsatz noch einmal erhöhen

Nach sechs Weltmeisterschaften in Serie ist Kawasaki in der Superbike-WM 2022 in der Rolle des Jägers. Man ist sich bewusst, dass Yamaha-Star Toprak Razgatlioglu keine leichte Beute sein wird.