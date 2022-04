SBK-WM Assen im TV: Achtung, ungewohnter Zeitplan

Der für Sonntag sonst übliche Zeitplan wurde für das Rennwochenende der Superbike-WM 2022 in Assen geändert. Wann was stattfindet und wo es zu sehen ist.

Hinsichtlich der TV-Übertragung brauchen sich Superbike-Fans in Deutschland und Österreich nicht umzustellen. ServusTV befindet sich im zweiten Jahr eines Zweijahresvertrages, bei Eurosport ist es das zweite Jahr eines Fünfjahresvertrages. Für beide Sendeanstalten scheint sich das bisherige Übertragungskonzept bewährt zu haben, denn am Format ändert sich grundsätzlich nichts.

Doch wenn die seriennahe Weltmeisterschaft am kommenden Wochenende in Assen gastiert, findet parallel in Portimão die MotoGP statt – weil ServusTV beide Rennserien abdeckt, kann nur eine live gesendet werden. Der Privatsender aus Österreich zeigt das zweite Rennen am Sonntag mit leichter Verspätung ab 16:20 Uhr – es beginnt auch erst um 15:15 Uhr (statt üblicherweise um 14:00 Uhr). Dafür live das Superpole-Race.



Davon unberührt ist das Angebot des kostenlosen Livestreams, wo die Rennen der Superbike-Kategorie live in HD im Free-TV oder im umfangreichen Livestream (oder später als Wiederholung) zu sehen sind. Das digitale Angebot umfasst die Rennen und Superpoles aller drei WM-Serien; von der Superbike-WM sind auch die freien Trainings vorgesehen.

Auf dem zu Discovery gehörenden Sender Eurosport wurden die Rennen zuletzt dagegen überwiegend auf dem mitunter kostenpflichtigen Kanal Eurosport 2 gezeigt, so auch aus Assen. Die Rennen am Sonntag sind dort verzögert ab 17:05 Uhr zu sehen.

Bleibt als Alternative der Video-Pass der offiziellen Website der Superbike-WM. Die gesamte Saison kostet 69,90 Euro, bei späterem Einstieg wird der Preis reduziert. Dafür erhält man den Zugriff auf das werbefreie Livestreaming an den Rennwochenenden, inklusive der freien Trainings aller Klassen. Inbegriffen sind auch Interviews und das Video-Archiv der kompletten SBK-Rennen ab 2006.