Honda jubelt: Erstes Top-5-Finish von Iker Lecuona

Im ersten Lauf der Superbike-WM 2022 in Assen fuhr Iker Lecuona zur Freude von Honda auf Platz 5 ins Ziel. Dabei war der Spanier zuvor in den freien Trainings zweimal gestürzt.

Honda nahm nach der Superbike-WM 2021 viele Änderungen in seinem Werksteam vor. Mit Iker Lecuona und Xavi Vierge wurden zwei junge Piloten aus dem GP-Paddock verpflichtet, dazu wechselte man von bei den Federelementen von Öhlins auf Showa und bei den Bremsen von Brembo auf Nissin.

Platz 5 im ersten Superbike-Lauf in Assen, eingefahren vom 22-jährigen Lecuona, ist das bisher beste Ergebnis in der neuen Saison – für solche Positionen konnte selbst Álvaro Bautista im vergangenen Jahr nicht regelmäßig kämpfen.



Erstaunlich: Lecuona war am Freitag heftig gestürzt und lag im dritten Training am Samstagvormittag erneut auf der Nase!

«Den ersten Crash hatte ich nicht erwartet. Plötzlich hatte ich Chattering, verlor die Kontrolle über die Front und stürzte. Vor Samstag graute es mir, denn ich schlug mir heftig den Knöchel an und hatte arge Schmerzen», gab Lecuona gegenüber SPEEDWEEK.com zu. «Die Situation war dann viel besser als erwartet, also sagte ich mir ‹los gehts›.»



«Mit jedem Run steigerte ich mich, aber im FP3 stürzte ich erneut, als ich einen neuen Reifen von Pirelli ausprobierte. Also bin ich zurück auf den Standardreifen und der funktionierte gut. Im Rennen kämpfte ich zuerst mit Gerloff, dann fuhr ich eine Weile allein, verlor aber mit jeder Runde auf die Spitze. Später hatte ich ein langes Duell mit Baz. Ich überholte ihn und der Abstand zu ihm blieb dann konstant.»

Dass er von ausgefallenen Piloten profitierte (Defekt Alex Lowes, Sturz Michael Rinaldi), lässt Lecuona nur zum Teil gelten.



«Auf Rinaldi habe ich kräftig aufgeholt. Ich denke schon, dass ich mit ihm hätte kämpfen können – vor seinem Sturz hatte ich zwei Sekunden auf ihn aufgeholt», hielt der Honda-Pilot fest. «Fakt ist, dass wir das Potenzial für Platz 5 haben, das ist die Realität. Die Top-3 sind außer Reichweite, mit den Top-5 oder Top-6 können wir mitfahren.»

Ergebnis Superbike-WM: Assen, Rennen 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit 1. Jonathan Rea Kawasaki 2. Alvaro Bautista Ducati + 0,103 sec 3. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 1,014 4. Andrea Locatelli Yamaha + 9,712 5. Iker Lecuona Honda + 17,451 6. Loris Baz BMW + 17,983 7. Philipp Öttl Ducati + 22,002 8. Garrett Gerloff Yamaha + 24,545 9. Scott Redding BMW + 25,118 10. Axel Bassani Ducati + 26,938 11. Xavi Vierge Honda + 35,566 12. Christophe Ponsson Yamaha + 41,901 13. Michael van der Mark BMW + 41,967 14. Roberto Tamburini Yamaha + 42,014 15. Lucas Mahias Kawasaki + 45,699 16. Leon Haslam Kawasaki + 45,882 17. Kohta Nozane Yamaha + 45,972 18. Luca Bernardi Ducati + 47,975 19. Leandro Mercado Honda + 48,144 20. Hafizh Syahrin Honda + 58,169 21. Oliver König Kawasaki > 1 min out Michael Ruben Rinaldi Ducati out Alex Lowes Kawasaki out Gabriele Ruiu BMW