Jonathan Rea (Sturz/Kawasaki): «Ein Rennunfall, aber»

Der Sturz von Jonathan Rea und Toprak Razgatlioglu im zweiten Lauf der Superbike-WM 2022 in Assen war der Aufreger des Wochenendes. Das sagt der Kawasaki-Pilot zu dem Zwischenfall.

Jonathan Rea (Kawasaki), Toprak Razgatlioglu (Yamaha) und Álvaro Bautista (Ducati) sorgten bei der Superbike-WM 2022 in Assen für eine fantastische Show. Die meiste Zeit fuhren die drei Ausnahmekönner Rad und Rad und fuhren dabei Rundenzeiten auf höchstem Niveau. Dass dabei auch mal was schiefgehen kann, erlebten wir im zweiten Lauf in Runde 6.

In der ersten Kurve verpasste der Yamaha-Pilot die Ideallinie und touchierte beim Zurückkommen mit dem innen fahrenden Rea. Beide stürzten und konnten das Rennen nicht fortsetzen. Fortan fuhr der Ducati-Star einen einsamen Sieg ein und übernahm damit auch die Führung in der Gesamtwertung.



«Ich fuhr auf der Geraden neben ihm und er bremste 15 Meter später als sonst. Er verzögerte bis auf den Kerb und nahm dann die Kurve. Er war einfach zu schnell», schilderte der sechsfache Weltmeister die Situation im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Ich fuhr meine normale Linie, Bautista war hinter mir. In einer solchen Situation in Assen gibt der außen fahrende Pilot normalerweise nach, weil andere Piloten wie wir mit Speed angeschossen kommen. Uns hat das das Wochenende versaut. Mein Team gab mir ein fantastisches Bike, meine Pace war stark und ich konnte es fahren, wie ich wollte. Ich bin nicht nur meinetwegen frustriert, sondern auch für Toprak und die Fans, die ein gutes Rennen sehen wollten.»

Nach dem Sieg im ersten Lauf und im Superpole-Race wollte Rea mit einem weiteren Triumph ein perfektes Assen-Wochenende abschließen. Mit 17 Siegen ist der Nordire dennoch der mit Abstand erfolgreichste Superbike-Pilot in den Niederlanden.



«Am Ende können wir dennoch zufrieden sein», gab sich der Kawasaki-Pilot versöhnlich. «Das Superpole-Race haben wir perfekt beendet und wir ziehen viel Selbstvertrauen aus diesem Rennwochenende. Unser Paket ist konkurrenzfähig und mein Gefühl mit dem Bike ist super. Zum Glück sind wir beide unverletzt geblieben, der Kontakt bei dem Speed war nicht ohne.»

Während des Rennens wurde kommuniziert, die Rennleitung würde sich den Zwischenfall später genauer untersuchen. Ohne Vorladung der Fahrer wurde jedoch unmittelbar nach Zieldurchfahrt entschieden, dass es keine Strafen nach sich ziehen wird.



«Ich habe nicht vor, deshalb zur Rennleitung zu marschieren. Ich habe auch keine Aufforderung erhalten, dass ich kommen solle. Ich habe nur den Hinweis gesehen, dass der Vorgang für die Stewards erledigt ist. Es war ein Rennunfall», sagte Rea, ließ jedoch keinen Zweifel offen, wer für den Unfall verantwortlich war. «Toprak fuhr eine weite Linie, also machte er den Fehler. Und anstatt mir den Raum zu geben, er wusste ja, dass ich da sein würde, entschied er sich auf die Ideallinie zurückzukehren. Ich war auf der normalen Linie und fuhr mit meinem normalen Speed, das kann jeder in meinen Daten sehen. Wahrscheinlich war ich sogar eher etwas langsamer als üblich. Ich hatte erwartet, dass ich genügend Platz bekomme, habe ich aber nicht.»

Ergebnis Superbike-WM: Assen, Rennen 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit 1. Alvaro Bautista Ducati 2. Andrea Locatelli Yamaha + 8,770 sec 3. Iker Lecuona Honda + 11,580 4. Alex Lowes Kawasaki + 13,329 5. Scott Redding BMW + 14,672 6. Axel Bassani Ducati + 17,490 7. Michael Rinaldi Ducati + 23,374 8. Michael van der Mark BMW + 28,511 9. Xavi Vierge Honda + 29,067 10. Lucas Mahias Kawasaki + 29,434 11. Roberto Tamburini Yamaha + 36,810 12. Christophe Ponsson Yamaha + 36,814 13. Leon Haslam Kawasaki + 37,000 14. Luca Bernardi Ducati + 38,862 15. Leandro Mercado Honda + 41,674

Ergebnis Superbike-WM: Assen, Superpole-Race Pos Fahrer Motorrad Zeit 1. Jonathan Rea Kawasaki 2. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 0,267 sec 3. Alvaro Bautista Ducati + 0,300 4. Andrea Locatelli Yamaha + 6,959 5. Iker Lecuona Honda + 11,997 6. Loris Baz BMW + 12,953 7. Garrett Gerloff Yamaha + 13,410 8. Michael Rinaldi Ducati + 13,512 9. Axel Bassani Ducati + 13,567 10. Philipp Öttl Ducati + 13,871

Ergebnis Superbike-WM: Assen, Rennen 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit 1. Jonathan Rea Kawasaki 2. Alvaro Bautista Ducati + 0,103 sec 3. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 1,014 4. Andrea Locatelli Yamaha + 9,712 5. Iker Lecuona Honda + 17,451 6. Loris Baz BMW + 17,983 7. Philipp Öttl Ducati + 22,002 8. Garrett Gerloff Yamaha + 24,545 9. Scott Redding BMW + 25,118 10. Axel Bassani Ducati + 26,938 11. Xavi Vierge Honda + 35,566 12. Christophe Ponsson Yamaha + 41,901 13. Michael van der Mark BMW + 41,967 14. Roberto Tamburini Yamaha + 42,014 15. Lucas Mahias Kawasaki + 45,699