Assen, Lauf 2: Kollision zwischen Rea & Razgatlioglu

Weil Toprak Razgatlioglu (Yamaha) und Jonathan Rea (Kawasaki) nach einem Kontakt stürzten, fuhr Álvaro Bautista (Ducati) im zweiten Superbike-Lauf in Assen einen ungefährdeten Sieg ein. Podium für Honda, BMW auf Platz 6.

Der zweite Lauf der Superbike-WM in Assen setzte den Schlusspunkt unter das zweite Saisonmeeting der seriennahen Weltmeisterschaft 2022 – es sollte ein denkwürdiges Rennen werden.

Die Startaufstellung Assen entsprach in den ersten drei Reihen dem Ergebnis des Superpole-Race. Die erste Reihe bestand somit aus Jonathan Rea (Kawasaki), Toprak Razgatlioglu (Yamaha) und Álvaro Bautista (Ducati). In Reihe 2 lauerten Andrea Locatelli (Yamaha), Iker Lecuona (Honda) und Loris Baz (BMW). Ab Startplatz 10 wird das Ranking der Superpole herangezogen. Für Philipp Öttl (Ducati) bedeutete das Startplatz 12 in der vierten Reihe.



Wie im ersten Rennen entschied sich die Mehrheit der Piloten für den weichen SCX-Rennreifen.

An der Spitze entwickelte sich zunächst der erwartete Dreikampf zwischen Rea, Razgatlioglu und Bautista. Doch in Runde 6 verpasste der Yamaha-Pilot in einer Kurve die Ideallinie und touchierte beim Zurückkommen mit dem innen fahrenden Rea. Beide stürzten und Álvaro Bautista fuhr fortan ein einsames Rennen bis zum Sieg zu Ende.



Es waren nicht die einzigen Ausfälle. In den ersten zwei Runden fielen bereits Loris Baz (BMW), Garrett Gerloff (Yamaha), Philipp Öttl (Ducati) und Kohta Nozane (Yamaha) aus.

Die seltene Gelegenheit, dass zwei Top-Piloten aus dem Rennen sind, nutzte Andrea Locatelli (Yamaha) für Platz 2, den er sich nach einem rundenlang Duell mit Iker Lecuona (Honda) redlich verdient hatte. Der Spanier bescherte Honda wiederum als Dritter das erste Podium in der Superbike-WM 2022.



Nachdem Bonovo action-Pilot Loris Baz früh gestürzt war, übernahm Scott Redding als Fünfter die Rolle des besten BMW-Piloten. Der Engländer kämpfte auf Augenhöhe mit Axel Bassani (6./Ducati) und Alex Lowes (4./Kawasaki).



Sehr tapfer auch das Rennen von Michael van der (BMW) auf Platz 8.

So lief das Rennen

Start: Razgatlioglu vor Locatelli und Bautista in die erste Kurve. Dann Lecuona und Rea. Sturz Nozane.



Runde 1: Razgatlioglu weiter vorne, Rea kracht in der Schikane fast in Lecuona. Öttl auf Platz 22. Ausfall für Gerloff nach Kontakt.



Runde 2: Razgatlioglu vor Bautista und Locatelli. Rea (4.) jetzt vorbei an Lecuona (5.). Sturz Öttl und Baz.



Runde 3: Rea mit schnellster Rennrunde in 1:34,093 min vorbei an Locatelli auf Platz 3.



Runde 4: Bautista drängelt hinter Razgatlioglu, findet aber keine Lücke – im Gegenteil bremst sich Rea in der Schikane am Spanier vorbei.



Runde 5: Razgatlioglu, Rea und Bautista innerhalb 0,3 sec. Eine Sekunde zurück Locatelli (4.), Lecuona und Lowes.



Runde 6: Toprak verpasst die Linie und als er zurückkommt, kollidiert er mit Rea. Beide stürzen. Bautista führt vor Lecuona, Bassani und Locatelli. Redding bester BMW-Pilot auf Platz 7.



Runde 7: Bautista 0,7 sec vor Lecuona und 1,2 sec vor Locatelli. Van der Mark auf Platz 10.



Runde 8: Bautista fährt so schnell, wie er fahren muss. Dennoch liegt er solide 1,1 sec vor Lecuona. Um Platz 3 kämpfen Locatelli, Bassani, Lowes, Rinaldi und Redding.



Runde 9: Van der Mark tapfer vorbei an Vierge und Mahias auf Platz 8.



Runde 10: Bautista fährt ein einsames Rennen – schon um 2,7 sec vorne. Locatelli (3.) holt zu Lecuona (2.) auf.



Runde 11: Bautista um 3,2 sec vorne.



Runde 12: Lecuona, Locatelli kämpfen um Platz 2. Bassani, Lowes und Redding um Platz 4. Vierge, van der Mark und Mahias um Platz 8.



Runde 13: Bautista fährt pro Runde 0,5 sec schneller als der Rest.



Runde 14: Stark – Redding vorbei an Lowes (6.) und Bassani (5.) auf Platz 4!



Runde 15: Lecuona hält den drängelnden Locatelli in Schach. Van der Mark kämpft bewundernswert beherzt mit Vierge und Mahias um Platz 8.



Runde 16: Bautista fährt weitere mittlere 1:34 min und führt um 7,2 sec.



Runde 17: Redding behauptet weiter Platz 4 vor Bassani und Lowes.



Runde 18: Locatelli bremst sich an Lecuona vorbei und übernimmt Platz 2.



Runde 19: Bautista hat fast 10 sec Vorsprung.



Runde 20: Jetzt fährt auch der Ducati-Pilot 1:35 min.



Letzte Runde: Bautista gewinnt 8,7 sec vor Locatelli und 11,6 sec vor Lecuona. 5. Bassani, 6. Redding, 8. van der Mark.

Ergebnis Superbike-WM: Assen, Rennen 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit 1. Alvaro Bautista Ducati 2. Andrea Locatelli Yamaha + 8,770 sec 3. Iker Lecuona Honda + 11,580 4. Alex Lowes Kawasaki + 13,329 5. Scott Redding BMW + 14,672 6. Axel Bassani Ducati + 17,490 7. Michael Rinaldi Ducati + 23,374 8. Michael van der Mark BMW + 28,511 9. Xavi Vierge Honda + 29,067 10. Lucas Mahias Kawasaki + 29,434 11. Roberto Tamburini Yamaha + 36,810 12. Christophe Ponsson Yamaha + 36,814 13. Leon Haslam Kawasaki + 37,000 14. Luca Bernardi Ducati + 38,862 15. Leandro Mercado Honda + 41,674 16. Gabriele Ruiu BMW + 51,252 17. Hafizh Syahrin Honda + 51,382 18. Oliver König Kawasaki > 1 min out Toprak Razgatlioglu Yamaha out Jonathan Rea Kawasaki out Loris Baz BMW out Philipp Öttl Ducati out Garrett Gerloff Yamaha out Kohta Nozane Yamaha