Kleine Fortschritte bei MIE Honda: Schlechtestes Team

Bei den Meetings der Superbike-WM 2022 in Aragón und Assen kämpften die MIE Honda-Piloten Leandro Mercado und Hafizh Syahrin mit ihrer CBR1000RR-R. Nach viel Tüftelarbeit am Showa-Fahrwerk wurde ein WM-Punkt eingefahren.

MIE Honda begann erst wenige Tage vor dem Saisonauftakt der Superbike-WM 2022 mit Tests auf der Rennstrecke, die Ergebnisse in Aragón waren wenig überraschend ernüchternd. Leandro Mercado erreichte in den Rennen die frustrierenden Positionen 20, 20 und 21. Teamkollege Hafizh Syahrin kam als 22, 21 und 20 ebenfalls schlecht weg.

Das gravierendste Manko der CBR1000RR-R ist ein massiver Reifenverschleiß. Dabei setzt das am Sachsenring ansässige Team wie das HRC-Werksteam auf Federelemente von Showa, hat aber zwei Jahre mehr Erfahrung in Kombination mit der Triple-R.



«Für Assen haben wir einige große Änderungen am Set-up vorgenommen. Tatsächlich haben wir einen weiteren Schritt nach vorne gemacht, aber nicht so deutlich wie erwartet. Selbst mit neuen Reifen konnten wir unsere Rundenzeit nicht verbessern. Wir müssen verstehen, warum wir durch die schnellen Sektoren, die langen Kurven und bei Richtungswechseln so viel verlieren», grübelte Mercado nach den freien Trainings in Assen. «Am Samstagmorgen haben wir eine wichtige Änderung an der Fahrwerksabstimmung vorgenommen und ich fühlte mich besser. In der Superpole konnte ich etwas mehr pushen und im ersten Rennen konnte ich zuerst das Tempo im Mittelfeld mitgehen. Leider sind wir über die Renndistanz immer noch nicht voll gerüstet. Sobald der Hinterreifen nachlässt, habe ich Mühe am Kurvenausgang und auch auf der Bremse.»

Nach Platz 19 am Samstag erreichte der 30-Jährige im Superpole-Race Platz 18 und eroberte im zweiten Lauf als 15. den ersten WM-Punkt von MIE Honda der Saison. Damit ist MIE in der Teamwertung schlechtestes Team.



«In der ersten Rennhälfte lief es besser, aber danach kämpfte ich mit dem Hinterreifen. Er verliert massiv an Leistung und wenn das passiert, kann ich die Pace nicht halten und kann nicht mehr pushen», erklärte der Argentinier besorgt. «Ich habe vor allem in den schnellen Sektoren viel Zeit verloren und konnte nicht so angreifen und pushen, wie ich es mir gewünscht hätte. Wie auch immer, wir haben unser Rennen absolviert und sind in die Punkte gekommen. Es war ein wichtiges Wochenende für uns, um ein klareres Bild zu bekommen, viele Daten zu sammeln und um uns weiter zu verbessern.»

Ergebnis Superbike-WM: Assen, Rennen 2 Pos Fahrer Motorrad Zeit 1. Alvaro Bautista Ducati 2. Andrea Locatelli Yamaha + 8,770 sec 3. Iker Lecuona Honda + 11,580 4. Alex Lowes Kawasaki + 13,329 5. Scott Redding BMW + 14,672 6. Axel Bassani Ducati + 17,490 7. Michael Rinaldi Ducati + 23,374 8. Michael van der Mark BMW + 28,511 9. Xavi Vierge Honda + 29,067 10. Lucas Mahias Kawasaki + 29,434 11. Roberto Tamburini Yamaha + 36,810 12. Christophe Ponsson Yamaha + 36,814 13. Leon Haslam Kawasaki + 37,000 14. Luca Bernardi Ducati + 38,862 15. Leandro Mercado Honda + 41,674

Ergebnis Superbike-WM: Assen, Superpole-Race Pos Fahrer Motorrad Zeit 1. Jonathan Rea Kawasaki 2. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 0,267 sec 3. Alvaro Bautista Ducati + 0,300 4. Andrea Locatelli Yamaha + 6,959 5. Iker Lecuona Honda + 11,997 6. Loris Baz BMW + 12,953 7. Garrett Gerloff Yamaha + 13,410 8. Michael Rinaldi Ducati + 13,512 9. Axel Bassani Ducati + 13,567 10. Philipp Öttl Ducati + 13,871

Ergebnis Superbike-WM: Assen, Rennen 1 Pos Fahrer Motorrad Zeit 1. Jonathan Rea Kawasaki 2. Alvaro Bautista Ducati + 0,103 sec 3. Toprak Razgatlioglu Yamaha + 1,014 4. Andrea Locatelli Yamaha + 9,712 5. Iker Lecuona Honda + 17,451 6. Loris Baz BMW + 17,983 7. Philipp Öttl Ducati + 22,002 8. Garrett Gerloff Yamaha + 24,545 9. Scott Redding BMW + 25,118 10. Axel Bassani Ducati + 26,938 11. Xavi Vierge Honda + 35,566 12. Christophe Ponsson Yamaha + 41,901 13. Michael van der Mark BMW + 41,967 14. Roberto Tamburini Yamaha + 42,014 15. Lucas Mahias Kawasaki + 45,699