Leon Haslam und Tom Sykes: Schwierige Rückkehr in BSB

Mit Leon Haslam und Tom Sykes kehrten zwei starke Piloten nach der Superbike-WM 2021 in die britische Meisterschaft zurück. Sie müssen erkennen, dass sie von ihren neuen Gegnern keine Geschenke bekommen.

Mit 38 respektive 36 Jahren gehörten Leon Haslam und Tom Sykes in der Superbike-WM 2021 zu den ältesten Piloten, sicher aber nicht zu den langsamsten Teilnehmern. Dennoch wurde Haslam bei Honda aussortiert, BMW wollte Sykes sollte ins Team Bonovo action verfrachten, doch der lehnte ab. Verhandlungen mit anderen Teams scheiterten, also kehrten die beiden Engländer in die umkämpfte Britische Superbike Serie (BSB) zurück. Der ältere Haslam dockte bei VisionTrack Kawasaki an, Sykes bei MCE Ducati.



Die BSB 2022 besteht aus elf Veranstaltungen, Auftakt war Mitte April in Silverstone, zwei Wochen später das zweite Rennwochenende in Oulton Park. Der Blick auf die Gesamtwertung sieht für die Rückkehrer bescheiden aus: Mit 34 Punkten belegt Haslam Rang 14, unmittelbar dahinter Sykes mit nur 13 Punkten.

Gerade vom Superbike-Weltmeister von 2013 hatte man wohl etwas mehr erwartet, der bisher nicht über Platz 11 (drittes Rennen in Oulton Park) hinauskam. Offenbar kämpft der 36-Jährige noch mit der Anpassung an die V4R, nachdem er bisher nur Reihenvierzylinder-Motorräder gefahren hatte.



«Silverstone als Enttäuschung zu beschreiben, wäre eine gewaltige Untertreibung», sagte Sykes vor dem zweiten Saisonmeeting. «Wir haben im Moment ein paar Einschränkungen, wobei das Hauptproblem darin besteht, dass ich nicht so Gas geben können, wie ich es möchte. Das Motorrad ist etwas unruhig und wenn man nicht ordentlich Gas geben kann, verliert man jede Runde an Boden. Jetzt haben wir aber ein paar Dinge verstanden und eine Idee, welche Änderungen wir vornehmen müssen. Für das nächste Meeting erwarte ich eine deutliche Steigerung.»

Im Aufwind dagegen bereits jetzt Leon Haslam, der nach seinem Feuerwehreinsatz in Assen für Pedercini Kawasaki in Oulton Park sein erstes Podium eroberte (Platz 3 im zweiten Rennen).



«Ich hatte mit dem Podium nicht gerechnet», gab Haslam zu. «Wir waren in Silverstone und auch im ersten Rennen in Oulton im Hintertreffen, aber mein Team hat großartige Arbeit geleistet und ich konnte die Lücke zur Spitze verkleinern. Hier schläft niemand, vorne wird eine hohe Pace gefahren. Wir müssen uns weiter anstrengen, um unser Paket besser zu machen.»

