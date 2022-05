Superbike-WM in Estoril: Was die Piloten erwartet 16.05.2022 - 07:19 Von Kay Hettich

© Gold & Goose Die Superbike-WM kehrt nach Estoril zurück

Nach vier Wochen Pause kehrt die Superbike-WM 2022 am kommenden Wochenende in Estoril in den Rennbetrieb zurück. Die portugiesische Rennstrecke sorgte in den vergangenen zwei Jahren für hochkarätige Rennen.