Toter und Schwerverletzter bei Track-Day in Donington

Traurige Nachrichten erreichen uns aus England: Während eines Track-Days am Dienstag auf der Superbike-WM-Strecke in Donington Park kam es zu einem tragischen Unfall.

Das Honda-Werksteam testet diese Woche Dienstag und Mittwoch in Misano, BMW nahm am Dienstag mit zwei Fahrern an einem Track-Day in Donington Park teil, wo Mitte Juli der nächste Event der Superbike-WM stattfindet. Dort sollten einige neue Teile probiert werden.



Viel zum Fahren kamen Scott Redding und Loris Baz nicht: Nach einem schlimmen Unfall wurden die Aktivitäten auf der Rennstrecke vorzeitig beendet. Aus noch unbekannten Gründen verunglückte ein Hobbyfahrer tödlich, ein zweiter wurde schwer verletzt und kämpft im Krankenhaus um sein Leben.

Bislang gibt es von den Rennstreckenbetreibern keine offizielle Kommunikation zu dem tragischen Unglück und nur einige wenige Posts auf Instagram mit dem Hashtag «sadday».



Unser Mitgefühl gehört den Angehörigen und Freunden des Verstorbenen.