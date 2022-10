Honda-Piloten betreten in San Juan Villicum Neuland

Für die Iker Lecuona und Xavi Vierge ist der Circuito San Juan Villicum neu. Wie sich die Honda-Asse auf das zehnte Meeting der Superbike-WM 2022 vorbereiten und welche Ziele sie sich setzen.

Mit Argentinien steht am kommenden Wochenende das erste von drei Überseerennen der Superbike-WM 2022 in Folge an. Nach 2018, 2019 und 2021 ist der diesjährige Event die vierte Veranstaltung auf dem Circuito San Juan Villicum.

Für die Superbike-Rookies im Werkstesm der Honda Racing Coproration ist es dagegen das erste Mal, dass sie auf der 4,3 km langen Piste in unmittelbarer Nähe zu den Anden ein Rennwochenende absolvieren.

«Argentinien ist eine neue Strecke für mich, also habe ich mir ein paar frühere Superbike-Rennen angeschaut, nur so aus Neugierde», sagte Iker Lecuona. «Ich war schon einmal in diesem Land, aber nicht in der gleichen Gegend. Alle sagen mir, dass San Juan wunderschön ist. Eine Sache, die sicherlich gleich bleiben wird, ist die Atmosphäre und die Fans, die sehr leidenschaftlich sind und alle Fahrer anfeuern. Ich werde mir die Strecke ansehen und ausführlich mit meinem Crew-Chief sprechen, um von seiner Erfahrung zu profitieren und von dem, was wir aus den letzten Rennen gelernt haben.»

Sein Teamkollege Xavi Vierge erzielte zuletzt bei den Meetings in Barcelona und Portimão Fortschritte und punktete mehr als Lecuona. Für San Juan Villicum hat sich der 25-Jährige noch mehr vorgenommen.

«Was Argentinien betrifft, so wird es zweifellos eine Herausforderung sein, weil wir es wieder mit einer völlig neuen Strecke zu tun haben. Aber ich habe gute Erinnerungen an meinen letzten Besuch in diesem Land und an die Rennstrecke von Termas, auf der ich immer gute Ergebnisse erzielt habe, also werden wir versuchen, diesen Trend auch in San Juan fortzusetzen», meinte Vierge. «Wir kommen von zwei soliden Wochenenden in Barcelona und Portimão, wo wir in die richtige Richtung gearbeitet und viele Dinge verstanden haben. Jetzt ist es wichtig, einen weiteren Schritt in Richtung Top-5 zu machen.»