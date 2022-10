Superbike-WM in San Juan: Feines Racing zur Primetime 17.10.2022 - 10:10 Von Kay Hettich

© Gold & Goose Die Superbike-WM reist nach San Juan in Argentinien

Wenn die seriennahe Weltmeisterschaft 2022 am kommenden Wochenende in Argentinien gastiert, müssen sich Fans der Superbike-WM an andere Zeiten gewöhnen. Der Zeitunterschied beträgt fünf Stunden.