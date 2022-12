Bonovo-Boss Jürgen Röder sammelt wahre Schätze

Als Chef des Teams Bonovo action in IDM und Superbike-WM machte sich Jürgen Röder einen Namen in der Rennszene. Die Leidenschaft des Odenthalers zu Motorrädern geht aber viel weiter.

Es ist eine Leidenschaft, die sich Bonovo action-Gründer Jürgen Röder mit Genesio Bevilacqua, dem Inhaber von Althea Racing, teilt: Das Sammeln von Motorrädern aus verschiedenen Epochen und verschiedenster Marken. Der Odenthaler hat in seiner Sammlung jedoch auch Seitenwagen und Serienmotorräder, der Italiener konzentriert sich auf Rennmotorräder.

Beeindruckend seine beide privaten Museen.

«Ich hatte schon immer die Affinität zu Motorrädern, aber das war ein Prozess, der über Jahre ging. Es gibt drei Schwerpunkte – Vorkriegsmodelle, Deutschland mit komplett BMW und Rennsport. So hat sich das etabliert und wird so weitergeführt», verriet Röder im Gespräch mit Sandro Cortese in einem YouTube-Video von Motorrad.

Die Führung durch die Sammlung von Jürgen Röder ist absolut sehenswert, das Video dauert 36 Minuten. «So etwas habe ich noch nie gesehen», staunte Cortese.