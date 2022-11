Leandro Mercado: Verbitterung nach zwei Honda-Jahren

Für Leandro Mercado stand frühzeitig fest, dass es keine weitere Saison mit MIE Honda geben wird. Zwei Jahre voller Enttäuschungen haben beim schnellen Argentinier Spuren hinterlassen.

Leandro Mercado trat in der Superbike-WM 2022 nicht wirklich in Erscheinung, denn der 30-Jährige fuhr mit der CBR1000RR-R von MIE Honda nicht nur kein einstelliges Ergebnis ein, und erreichte damit in keinem Superpole-Race die Punkteränge, sondern kam auch nur in zwei Hauptrennen in den Top-15 das Ziel. Mit drei Punkten belegt der Argentinier abgeschlagen Rang 29 der WM-Tabelle.

Damit war die Saison für den Honda-Piloten noch schlechter als sein erstes Jahr im Team der Japanerin Midori Moriwaki, als er immerhin 33 Punkte einfahren konnte. Wohl bemühte sich das am Sachsenring ansässige MIE Team um Verbesserungen, doch die Fortschritte der Gegner waren immens größer.

«Zweifelsohne war es in vielerlei Hinsicht eine der intensivsten und schwierigsten Saisons, die ich in der Superbike-WM erlebt habe», stöhnte Mercado. «Die Ergebnisse waren aus verschiedenen Gründen nicht das, was ich erwartet hatte. Vom ersten Tag an habe ich mein Bestes gegeben und mich voll und ganz diesem Projekt verschrieben. Es gab aber Situationen, die außerhalb meiner Möglichkeiten lagen und nicht von mir abhingen. Ich habe immer versucht, das Beste aus dem zu machen, was ich hatte.»

Mercado, der einst von Rekordweltmeister Jonathan Rea als einen der meistunterschätzten Piloten erwähnte, machte bereits im Oktober klar, dass er die Nase voll hat und keine weitere Saison mit MIE Honda bestreiten will. Das Risiko, dass Versprechungen erneut nicht erfüllt werden, ist dem Superstock-1000-Champion von 2014 zu groß.

«Ich schließe dieses Kapitel mit dem Gefühl von Ohnmacht und Verbitterung, weil ich mich nicht für einen Fahrer halte, der nur solche Ergebnisse erreichen kann», kennt der Routinier sein Potenzial. «Ich suche keine Ausreden und will niemanden Vorwürfe zu machen, aber ich schaue zuerst auf die Wahrheit. Im Moment weiß ich noch nicht, wie meine Zukunft aussehen wird und hoffe nur, dass ich bald Neuigkeiten erfahre.»

Sein Nachfolger bei MIE Honda wird der Brasilianer Eric Granado; für die Superbike-WM 2023 ist nur noch bei Pedercini Kawasaki ein Motorrad verfügbar. Das Problem von Mercado: Um in einem Team besseres Material zu erhalten, müsste er selbst etwas zum Budget beitragen. Doch die Wirtschaft in Argentinien steckt seit Jahren in der Krise, der Peso-Kurs ist gegenüber dem Dollar und Euro im Keller. Einen heimischen Sponsor zu finden, der die erforderliche Summe beisteuert, ist nahezu unmöglich.