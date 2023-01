Lanz-Anliker AG: Seit 20 Jahren Sponsor von Aegerter

2021 und 2022 wurde Dominique Aegerter Supersport-Weltmeister, im Vorjahr gewann er außerdem den MotoE-Weltcup. Bei seiner Premiere in der Superbike-WM 2023 ist auch Sponsor Lanz-Anliker AG dabei.

Dominique Aegerter und die Lanz-Anliker AG sind die bekanntesten Namen, welche die Gemeinde Rohrbach im Schweizer Kanton Bern auf die internationale Landkarte gebracht hat. Das nachbarschaftliche Verhältnis hat dazu geführt, dass Domi als einziger Sportler die Werbetrommel für Lanz-Anliker rührt.

Die Lanz-Anliker AG ist seit 1919 tätig. Mit der perfekten Verarbeitung von technischen Textilien hat sich das Unternehmen einen hervorragenden Namen erworben, wobei kundenspezifische Lösungen die Stärke sind. Es werden sowohl Einzelstücke als auch Klein- und Großserien konfektioniert. Die Produkte genießen weltweit einen erstklassigen Ruf in den Bereichen Sattlerei, Filtration, Medizin, Reitsport, Militär und Verkehrsmittelinterieur.

«Ich kenne Dominique seit seiner Schulzeit, da er zusammen mit meiner ältesten Tochter in derselben Schulklasse war», sagt Peter Hirschi, Inhaber und Geschäftsführer der Lanz-Anliker AG. «Schon damals war sein Talent und seine Begeisterung für den Motorradsport groß und seine Beharrlichkeit und Zielstrebigkeit, seinen Traum als Motorradrennfahrer eines Tages zu verwirklichen, beeindruckte mich sehr. Hinzu kam, dass ich als Hobby-Motorradfahrer seine Leidenschaft nur zu gut verstehe. Die Zielstrebigkeit, mit der Dominique seinen sportlichen Weg ging und ihn nie aus den Augen verlor, bewog mich im Jahr 2003 dazu, ihn als Sponsor finanziell auf seinem Weg zum Profi zu begleiten. Seit nunmehr 20 Jahren ist die Lanz-Anliker AG einer der Hauptsponsoren von Dominique und wir stehen mit unserem Engagement begeistert zu ihm. Als weltweit tätiges Unternehmen profitieren wir von ihm als Werbepartner sowohl im Inland wie auch bei ausländischen motorradsportbegeisterten Kunden. Wir wünschen Dominique auch in der für ihn neuen Klasse Superbike viel Erfolg und freuen uns auf die Rennen!»

Nach dem Roll-out mit der Yamaha R1 des Giansanti Racing Teams Mitte Dezember geht die Vorbereitung auf der Rennstrecke für Aegerter am 25./26. Januar in Jerez weiter. Danach folgen noch jeweils zwei Testtage in Portimao und auf Phillip Island, bevor die Superbike-WM am letzten Februar-Wochenende in Australien beginnt.