Honda-Werksteam erlaubt Blick hinter die Kulissen

Mit der Teampräsentation für die Superbike-WM 2023 veröffentlichte das Werksteam der Honda Racing Corporation einen virtuellen Rundgang durch die Box, wie es real nur Iker Lecuona und Xavi Vierge tun können.

Es ist eine nette und gut umgesetzt Idee, die Honda mit der Teampräsentation für die Superbike-WM 2023 den Fans anbietet. In einem 3D-Viewer lässt sich die Box des Werksteams aus jeder erdenklichen Perspektive einsehen. Man sieht, was hinter den Wänden ist und den Kameras sonst verborgen bleibt.

An einigen Stellen geben die Werkspiloten Iker Lecuona und Xavi Vierge via verlinkten Videos weiterführende Informationen. «Das hat Spaß gemacht. Manche Szenen mussten wir wiederholen und manche mehrmals Wege mehrmals ablaufen, bis das Video passte. Ich empfinde es als positiv, dass die Leute meine Ecke oder die von Xavi genau unter die Lupe nehmen und einen Blick hinter die Wände werfen können.»

«Dieser Teil unserer Arbeit war schwerer, als auf dem Motorrad Gas zu geben», ergänzte Vierge lachend. «Ich finde, wir haben da was Schönes fabriziert und für Honda war es eine Überwindung, die Türe so zu öffnen. Den Leuten wird es hoffentlich Spaß machen, in unserer Garage spazieren zu gehen.»