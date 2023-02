Honda-Neuling Granado: Laut HRC-Manager unterbewertet

Das Team Petronas MIE Honda will mit besserer Unterstützung von HRC in der Superbike-WM 2023 einen deutlichen Schritt nach vorne machen. Wie gut sind die Fahrer Eric Granado und Hafizh Syahrin?

Wenn Rennfahrer kein konkurrenzfähiges Material haben, ist von außen oft schwer zu beurteilen, was sie wirklich können.



So geht es vielen mit dem Brasilianer Eric Granado und dem Malaysier Hafizh Syahrin, die diese Saison für das Team Petronas MIE Honda fahren. Sie bekommen letztjährige Werksmotorräder der Honda Racing Corporation (HRC) sowie diverse Updates während der Saison. Technisch sollte der am Sachsenring stationierten Truppe so ein deutlicher Schritt nach vorne gelingen.

«Granado ist viel besser, als er eingeschätzt wird», sagte HRC-Teammanager Leon Camier im Gespräch mit SPEEDWEEK.com, selbst langjähriger Superbike-WM-Pilot mit neun Podestplätzen. «Letztlich ist in dieser Meisterschaft aber schwer vorherzusagen, was sie leisten können. Ihr Team ist noch relativ neu und wächst, sie müssen einiges auf die Reihe bekommen. Würden wir sie auf unser Motorrad setzen, hätten wir zumindest eine Standortbestimmung.»

Granado fuhr ohne nennenswerte Erfolge Moto3- und Moto2-WM. Viel Eindruck konnte er hingegen im MotoE-Weltcup hinterlassen, in dem er zehn Rennen gewann und 14 Mal aufs Podium brauste. 2019 wurde er Gesamtdritter, im Vorjahr Zweiter. Auch in der Brasilianischen Superbike-Meisterschaft gehörte der Mann aus Sao Paulo stets zu den Besten.

Der 26-Jährige hat einen Vertrag für 2023 mit Option für 2024. Neben der Superbike-WM wird er auch weiterhin MotoE fahren und deshalb das SBK-Wochenende in Magny-Cours im September verpassen.

Teamchefin Midori Moriwaki hat Mick Shanley als Technischen Direktor verpflichtet, der Engländer bringt viel Erfahrung aus den Teams Ten Kate, Shaun Muir Racing (BMW) und Puccetti Kawasaki mit.



«Mick wird einen großen Unterschied ausmachen, mit ihm werden sie viel besser sein», ist Camier überzeugt. «Er ist technisch und organisatorisch auf einem hohen Level.»

Den zweiten Platz neben Granado nimmt Syahrin ein, der bereits 2022 für das Team fuhr. Der heute 28-Jährige gab 2011 sein WM-Debüt mit einer Wildcard in der Moto2-Klasse und war von 2014 bis 2021 Stammfahrer im GP-Paddock. Seine beste WM-Platzierung eroberte Syahrin 2016 als Neunter der Moto2-Kategorie, in dieser holte er drei Podestplätze.

2018 und 2019 fuhr der Mann aus dem malaysischen Bundesstaat Selangor für das MotoGP-Team Tech3 von Hervé Poncharal, das erste Jahr auf Yamaha, dann auf KTM. 2018 gelangen Syahrin 46 Punkte und er wurde WM-16. Mit der damals jungen KTM gelangen ihm lediglich neun Zähler und er kehrte nach WM-Rang 23 in die Moto2-Weltmeisterschaft zurück – ohne an frühere Erfolge anknüpfen zu können.



Die Superbike-WM 2022 schloss er mit zehn Punkten als 23. ab.