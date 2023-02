Kawasaki-Stars vor SBK 2023: Euphorie bei Rea & Lowes

Am Mittwochabend präsentierte Kawasaki sein Werksteam und das Design für die Superbike-WM 2023. Während Jonathan Rea den siebten Titel ins Visier nimmt, ist Alex Lowes gespannt wie bei seinem Debüt.

Erstmals veranstaltete Kawasaki 2023 eine gemeinsame Präsentation seiner Werksteams in der diesjährigen Superbike- und Motocross-WM, ähnlich, wie es Honda seit Jahren macht. Für den sechsfachen SBK-Weltmeister Jonathan Rea war das kein Problem. Die Blicke des leidenschaftlichen Motocrosser schielten sogar mehrfach in Richtung der KX450-SR.

Für die Saison 2023 steht für den Nordiren dennoch seine ZX-10RR und deren Verbesserungen im Fokus. Die sind bitter erforderlich, denn im vergangenen Jahr fuhr Rea nur sechs Siege ein, so wenig wie noch nie seit seinem Wechsel zu Kawasaki im Jahr 2015.



«Ich freue mich sehr auf die neue Saison», betonte Rea. «Wir hatten eine wirklich solide Vorsaison. Ich habe das Gefühl, dass ich mich abseits der Rennstrecke gut vorbereitet habe, und während der Wintertests haben wir uns verbessert, was mich sehr motiviert. Wir haben Fortschritte mit dem Motorrad gemacht und schuften unermüdlich, um das Gefühl und die Ergebnisse der letzten Saison zu verbessern. Hoffentlich können wir um Rennsiege und den Weltmeistertitel kämpfen.»

Teamkollege Alex Lowes hofft auf seine beste Saison mit Kawasaki, auch weil sein Vertrag in diesem Jahr endet.



«Letztes Jahr hatte ich einen ziemlich guten Speed, starke Qualifying-Leistungen und ich konnte mit den Top-3 mithalten. Im Rennen, als der Grip nachließ, hatte ich ein wenig mehr zu kämpfen. Das ist ein Bereich, auf den wir uns im Winter konzentriert haben», sagte Lowes. «Es fahre schon seit ein paar Jahren in der Superbike-Weltmeisterschaft, aber ich bin immer noch so aufgeregt, als wäre es das erste Mal – so wie bei meinem Debüt 2014.»

Teammanager Guim Roda hofft, dass der Superbike-Pokal nach zwei verlorenen Titelkämpfen in der Saison 2023 wieder ins Kawasaki-Lager wandert.



«Wir haben hart an einigen Details gearbeitet, um unser Motorrad und die Organisation des Teams zu verbessern, um zu versuchen, den Titel erneut zu gewinnen», gab der Spanier das logische Saisonziel vor. «Noch wichtiger ist aber, dass wir die Fans unterhalten und hoffentlich dafür sorgen, dass ein grünes Motorrad an der Spitze bleibt. Johnny und Alex sind voll einsatzbereit, also lasst uns bei der australischen Runde sehen, wie stark wir in dieser neuen Saison angekommen sind.»