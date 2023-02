Dominique Aegerter: iXS steigt mit in die SBK-WM auf

Ohne die Unterstützung der Hostettler-Group wäre die Karriere von Dominique Aegerter anders verlaufen. Natürlich geht die Zusammenarbeit in der Superbike-WM 2023 weiter.

Seit 1995, damals war Dominique Aegerter keine sechs Jahre alt, ist Hostettler über seine Marke iXS ein treuer Unterstützer des heute 32-Jährigen. Das 1906 gegründete Unternehmen ist einer der führenden Hersteller von Motorradbekleidung, Schutzausrüstung und Sportbekleidung für Motorradfahrer und Mountainbiker. Heute beschäftigt das Unternehmen über 850 Mitarbeitende. Neben den iXS Rennanzügen gehören die Marken Five Rennhandschuhe und Daytona Stiefel zum Portfolio.

Die vergangenen zwei Jahre waren die erfolgreichsten der langjährigen Partnerschaft. Aegerter gewann im Team Ten Kate Yamaha zwei Supersport-Weltmeisterschaften, 2022 dazu die MotoE. Auf der Ten Kate Yamaha warb Hostettler mit iXS prominent und sorgte so auch für das erforderliche finanzielle Fundament.

Für CEO Peter Hostettler ist die weitere Unterstützung von Aegerter in der Superbike-WM Ehrensache. «Ich bin extrem stolz, dass wir die erfolgreiche Karriere von Dominique von Anfang an begleiten durften, und dass es nach zwei Weltmeistertiteln in der Supersport-WM und dem Sieg im MotoE-Weltcup nun in die höchste Klasse der WorldSBK-Serie geht», sagte der Schweizer.«Ich bin überzeugt, dass Dominique auch hier erfolgreich unterwegs sein wird. iXS stellt sicher, dass er optimal geschützt ist. Wir wünschen ihm eine erfolgreiche und unfallfreie Saison.»