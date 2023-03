SBK-Test in Barcelona mit 14 Teams und 25 Piloten 29.03.2023 - 17:07 Von Kay Hettich

© Gold & Goose Eric Granado und sein MIE-Honda-Teamkollege Hafizh Syahrin sind in Barcelona dabei

Erst am 21. April geht die Superbike-WM 2023 mit dem Meeting in Assen weiter, die lange Pause wird von wenigen Test unterbrochen. In Barcelona wird in dieser Woche fast das gesamte Teilnehmerfeld testen.