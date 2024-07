Nicolo Bulega: «Die Meisterschaft kümmert mich nicht»

In der Superbike-WM fährt Nicolo Bulega wie ein Routinier, dabei handelt es sich um seine Rookie-Saison. Der Ducati-Pilot bleibt bodenständig und will sich geistig nicht mit dem Titelkampf befassen.

Die erste Hälfte der Superbike-WM 2024 ging im tschechischen Most zu Ende. Noch stehen sechs weitere Stationen aus, die Kräfteverhältnisse scheinen klar verteilt. Nicolo Bulega gehört zu den positiven Überraschungen: Der Rookie überzeugt in der seriennahen Meisterschaft auf ganzer Linie und entwickelt sich zur neuen Nummer 1 bei Ducati.

Es ist einige Jahre her, als die Karriere von Bulega ins Stocken geraten war. Von 2016 bis 2021 war er Stammfahrer in der Moto3 und Moto2, wobei ihm der Durchbruch nicht vergönnt war. Nach einer weiteren enttäuschenden Saison in der Moto2-Klasse wechselte er 2022 in die Supersport-WM und wurde vom Team Aruba.it Ducati aufgenommen. Ein Jahr später gewann er diese souverän mit 16 Siegen in 24 Rennen. Folgerichtig stieg er in die Superbike-WM auf, als Nachfolger von Michael Rinaldi, der den Erwartungen des italienischen Herstellers nie umfänglich gerecht werden konnte.

Mit seinem Auftaktsieg in Phillip Island schrieb Bulega Geschichte. Patzer leistete er sich im Saisonverlauf keine, dafür ist er Stammgast auf dem Podium. In 18 Läufen fuhr er elfmal in die Top-3. Sein schlechtestes Ergebnis war in Assen, als er im zweiten Lauf «nur» Achter wurde. In Most war er am Sonntag nach Toprak Razgatlioglu (BMW) zweite Kraft.

Rückblickend hatte der Italiener in Tschechien keine Chance gegen den BMW-Star. «In den ersten Runden gab es einen Kampf mit Toprak, aber er fuhr nur mit 90 Prozent. Gäbe er alles, dann wäre es ein richtiger Zweikampf, aber er hielt sich am Anfang zurück. Mein Ziel ist, näher an ihn heranzukommen. Ich habe alles gegeben. Ich weiß nicht, wo ich hätte besser sein können.»

«Im Moment kann ich nicht mit Toprak um die Meisterschaft kämpfen, er ist zu stark», äußerte sich Bulega. «Mich kümmert die Meisterschaft aktuell nicht, sie geht noch lange. Stattdessen schaue ich von Rennen zu Rennen, und versuche Erfahrungen zu sammeln.»

Als Zweiter der Gesamtwertung konnte Bulega bisher 239 Punkte sammeln. Sein Rückstand auf Razgatlioglu beträgt 64 Zähler, womit er der einzige Pilot in der Superbike-WM ist, der halbwegs den Anschluss an ihn halten kann. Da sein erfahrener Teamkollege Alvaro Bautista mehrfach patzte, ist Nicolo bester Ducati-Pilot.

Ergebnis Superbike-WM Most, Rennen 2: Pos Fahrer Motorrad Diff 1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW 2. Nicolò Bulega (I) Ducati + 3,239 sec 3. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 5,462 4. Remy Gardner (AUS) Yamaha + 6,569 5. Michael vd Mark (NL) BMW + 8,529 6. Jonathan Rea (GB) Yamaha + 12,577 7. Michael Rinaldi (I) Ducati + 13,808 8. Andrea Iannone (I) Ducati + 16,507 9. Alex Lowes (GB) Kawasaki + 16,715 10. Iker Lecuona (E) Honda + 19,250 11. Xavi Vierge (E) Honda + 20,389 12. Garrett Gerloff (USA) BMW + 21,132 13. Scott Redding (GB) BMW + 24,596 14. Tito Rabat (E) Kawasaki + 26,330 15. Bradley Ray (GB) Yamaha + 28,227 16. Dominique Aegerter (CH) Yamaha + 43,343 17. Leandro Mercado (ARG) Honda + 50,770 18. Hayden Gillim (USA) Honda + 53,367 - Axel Bassani (I) Kawasaki - Philipp Öttl (D) Yamaha - Alvaro Bautista (E) Ducati - Danilo Petrucci (I) Ducati Ergebnis Superbike-WM Most, Superpole-Race: Pos Fahrer Motorrad Diff 1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW 2. Nicolò Bulega (I) Ducati + 3,812 sec 3. Alex Lowes (GB) Kawasaki + 4,251 4. Danilo Petrucci (I) Ducati + 6,534 5. Remy Gardner (AUS) Yamaha + 6,673 6. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 7,510 7. Andrea Iannone (I) Ducati + 7,556 8. Michael vd Mark (NL) BMW + 9,885 9. Jonathan Rea (GB) Yamaha + 10,044 10. Michael Rinaldi (I) Ducati + 10,928 11. Xavi Vierge (E) Honda + 11,291 12. Garrett Gerloff (USA) BMW + 12,532 13. Axel Bassani (I) Kawasaki + 14,128 14. Iker Lecuona (E) Honda + 14,133 15. Tito Rabat (E) Kawasaki + 17,553 16. Bradley Ray (GB) Yamaha + 17,899 17. Philipp Öttl (D) Yamaha + 19,060 18. Dominique Aegerter (CH) Yamaha + 25,346 19. Leandro Mercado (ARG) Honda + 27,054 20. Hayden Gillim (USA) Honda + 29,199 - Alvaro Bautista (E) Ducati - Scott Redding (GB) BMW - Sam Lowes (GB) Ducati Ergebnis Superbike-WM Most, Rennen 1: Pos Fahrer Motorrad Diff 1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW 2. Danilo Petrucci (I) Ducati + 5,740 sec 3. Andrea Iannone (I) Ducati + 5,881 4. Alvaro Bautista (E) Ducati + 9,217 5. Remy Gardner (AUS) Yamaha + 11,622 6. Nicolò Bulega (I) Ducati + 13,841 7. Andrea Locatelli (I) Yamaha + 14,186 8. Garrett Gerloff (USA) BMW + 14,596 9. Michael vd Mark (NL) BMW + 19,520 10. Jonathan Rea (GB) Yamaha + 23,579 11. Michael Rinaldi (I) Ducati + 25,370 12. Sam Lowes (GB) Ducati + 25,993 13. Dominique Aegerter (CH) Yamaha + 28,213 14. Xavi Vierge (E) Honda + 29,628 15. Scott Redding (GB) BMW + 32,972 16. Axel Bassani (I) Kawasaki + 35,666 17. Tito Rabat (E) Kawasaki + 36,979 18. Philipp Öttl (D) Yamaha + 39,711 19. Bradley Ray (GB) Yamaha + 39,850 20. Leandro Mercado (ARG) Honda + 56,310 21. Hayden Gillim (USA) Honda + > 1 min - Alex Lowes (GB) Kawasaki - Iker Lecuona (E) Honda Superbike-WM 2024: Stand nach 18 von 36 Rennen Pos Fahrer Motorrad Punkte 1. Toprak Razgatlioglu (TR) BMW 303 2. Nicolò Bulega (I) Ducati 239 3. Alvaro Bautista (E) Ducati 199 4. Alex Lowes (GB) Kawasaki 179 5. Andrea Locatelli (I) Yamaha 145 6. Andrea Iannone (I) Ducati 115 7. Remy Gardner (AUS) Yamaha 112 8. Danilo Petrucci (I) Ducati 111 9. Michael vd Mark (NL) BMW 97 10. Jonathan Rea (GB) Yamaha 74 11. Dominique Aegerter (CH) Yamaha 64 12. Axel Bassani (I) Kawasaki 50 13. Garrett Gerloff (USA) BMW 50 14. Scott Redding (GB) BMW 46 15. Sam Lowes (GB) Ducati 40 16. Michael Rinaldi (I) Ducati 38 17. Xavi Vierge (E) Honda 33 18. Iker Lecuona (E) Honda 30 19. Nicholas Spinelli (I) Ducati 25 20. Tarran Mackenzie (GB) Honda 7 21. Tito Rabat (E) Kawasaki 6 22. Philipp Öttl (D) Yamaha 5 23. Michele Pirro (I) Ducati 3 24. Bradley Ray (GB) Yamaha 3