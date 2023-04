Bradley Ray träumt vom Sieg, hält Top-10 für möglich 20.04.2023 - 12:22 Von Kay Hettich

© WorldSBK Bradley Ray ist ein Neuzugang in der Superbike-WM 2023

Beim Meeting in Assen steigt Bradley Ray in die Superbike-WM 2023 ein. Der Yamaha-Pilot will, was alle Rennfahrer wollen, aber er ist realistisch. Vor seinem Debüt ist der aktuelle BSB-Champion nervös.