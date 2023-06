Bonovo action BMW hofft auf den Donington-Faktor

Auf keiner Rennstrecke holte BMW in der Superbike-WM so konstant gute Ergebnisse wie in Donington Park. Optimistisch ist man im Bonovo-Team, denn Garrett Gerloff ist der derzeit beste BMW-Pilot und Loris Baz wieder fit.

Das sechste Meeting der Superbike-WM 2023 findet auf der Rennstrecke in Donington Park statt. Die Piste in der Grafschaft Leicestershire meinte es in Vergangenheit gut mit BMW. Zwar stammt der einzige Sieg durch Marco Melandri aus dem Jahr 2012, aber bereits im Jahr der werksseitigen Rückkehr (2019) fuhr Tom Sykes in der Superpole auf Startplatz 1 und im ersten Rennen auf Platz 2. 2021 sorgte der Engländer für zwei weitere Top-3-Ergebnisse sowie ein weiteres Michael van der Mark. Und im vergangenen Jahr fuhr Scott Redding im Superpole-Race auf dem dritten Platz ins Ziel.

Bester BMW-Pilot in der Gesamtwertung ist derzeit jedoch Garrett Gerloff vom deutschen Team Bonovo action. Der Texaner holte zuletzt in Misano mit Platz acht im zweiten Lauf sein bisher bestes Ergebnis in einem Hauptrennen mit BMW. In Donington Park will er sich weiter nach vorn arbeiten und besonders sein Gefühl auf der BMW M 1000 RR verbessern. Auch Loris Baz werden starke Ergebnisse zugetraut, nachdem der Franzose seine schwere Verletzung (Sturz in Indonesien) nun hinter sich gelassen hat.

«Wir fahren mit etwas mehr Erwartungen nach Donington. Man weiß nie, was kommt, aber in der Vergangenheit war Donington Park für BMW immer ein gutes Pflaster», weiß Bonovo-Teammanager Michael Galinski. «Loris ist wieder zu 100 Prozent fit, also wird er sicherlich wieder um die Top-10 kämpfen können. Mit Garrett sind wir die letzten beiden Male gut in den Top-10 angekommen. Er mag den Kurs auch, daher fahren wir frohen Mutes nach England und schauen einfach, dass wir dort wieder so gut wie möglich punkten können.»

Allerdings treffen die Piloten in diesem Jahr auf eine komplett neu asphaltierte Rennstrecke. Durch die Arbeiten wurden auch einige Kurven modifiziert, wodurch sich der Charakter jedoch nicht wesentlich geändert haben dürfte.