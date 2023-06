SBK-WM in Donington Park: Alles eine Stunde später 27.06.2023 - 07:08 Von Kay Hettich

© Gold & Goose Die S-Kurven in Donington Park sind berühmt

In Donington Park am kommenden Wochenende stehen nur die Piloten der Superbike- und Supersport-WM am Start. Fans der seriennahen Weltmeisterschaft müssen beachten, dass die Uhren in Großbritannien anders ticken.