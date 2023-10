Loris Baz (30): Abschied von BMW, ungewisse Zukunft

Für Loris Baz heißt es, beim Saisonfinale der Superbike-WM 2023 in Jerez Abschied von Bonovo BMW zu nehmen. Der Franzose will ein letztes Highlight setzen, bevor Scott Redding seine M1000RR übernehmen wird.

Durch die überraschende Verpflichtung von Toprak Razgatlioglu hatte BMW für die Superbike-WM 2024 einen Fahrer zu viel, denn alle diesjährigen Piloten hatten einen gültigen Vertrag. Seit 20. September ist offiziell, dass man sich von Loris Baz trennen wird.

Somit ist das Finale in Jerez am kommenden Wochenende der letzte Auftritt des 30-Jährigen in BMW-Farben. Schon jetzt ist Baz wehmütig. «Es wird ein besonderes Wochenende für mich, die letzten Rennen mit dem Team. Ich weiß noch nicht, was das für ein Gefühl sein wird, aber es wird auf alle Fälle seltsam sein», sagte Baz. «Es waren zwei teils schwierige Jahre, aber vergangenes Jahr hatten wir einige Höhepunkte. Diese Saison war wegen der Verletzung schwierig, aber ich hatte immer eine tolle Mannschaft um mich.»

Beim Rammstoß von Alex Lowes (Kawasaki) im Superpole-Race in Mandalika brach sich Baz mehrfach das rechte Bein. Die Verletzungen behinderten den BMW-Piloten über weite Teile der Saison, Baz sorgte aber auch selbst mehrmals für unnötige Stürze und viel Schrott. Mit 57 Punkten belegt er aktuell Rang 16 der Gesamtwertung.

Baz will sich würdig von seinem deutschen BMW-Team verabschieden. «Ich möchte für Sie bis zur letzten Runde Vollgas geben und hoffe wirklich, dass wir gemeinsam ein gutes und reibungsloses letztes Wochenende erleben können», wünschte sich der Franzose. «Ich hoffe, dass wir starke letzte Rennen haben und noch einmal tolle gemeinsame Momente erleben können. Im Moment ist es schwer, aber ich möchte für sie mein Bestes geben und am Sonntag eine tolle Party mit ihnen feiern.»

Baz blickt für 2024 in eine ungewisse Zukunft und ist bei keinem Superbike-Team erste Wahl.