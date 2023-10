SBK-Finale in Jerez: So werden die Fans angelockt

Als Ersatz für das Überseerennen in San Juan trägt Jerez das Finale der Superbike-WM 2023 aus. Die spanischen Fans können den zweiten WM-Titel von Álvaro Bautista feiern und mit dem Ducati-Piloten eine Runde drehen.

Die seriennahe Weltmeisterschaft gastierte erstmals 1990 in Jerez, es war allerdings ein einmaliges Spektakel. Erst 2013 kehrte die spanische Piste zurück, nur 2018 und 2022 fand kein Meeting der Superbike-WM statt. Dass Jerez in diesem Jahr das Finale austrägt, liegt jedoch allein an der politischen Situation in Argentinien, wo der letzte Akt eigentlich auf der Rennstrecke San Juan Villicum hätte stattfinden sollen. Deshalb fehlen auch die Piloten der Supersport-WM 300 sowie der WorldSSP-Challenge, die nur bei den Events in Europa dabei sind.

Dramatisch verlief das Rennen der Nachwuchsserie 2021, als nach einem fürchterlichen Unfall im ersten Lauf der erst 15-jährige Dean Berta Vinales von mehreren Piloten überfahren und dabei tödlich verletzt wurde.

Der 4,428 Kilometer lange Circuito de Jerez in Andalusien verfügt über 13 Kurven, die meisten sind nach berühmten Motorsportlern wie Angel Nieto, Àlex Crivillé und Sito Pons benannt. Besonders beliebte Überholmöglichkeiten sind Kurve 6 «Curva Dry Sack» nach der 600 Meter langen Geraden und die letzte Spitzkehre, die «Curva Jorge Lorenzo», vor der Start-Ziel-Geraden. Zwar wurde der Kurs bereits 1986 gebaut, doch mit seinen elf Metern Streckenbreite und den großzügigen Auslaufzonen entspricht er noch immer den höchsten Sicherheitsstandards. Wegen des milden Klimas ist die Strecke für Wintertests sehr beliebt.

Mit Superbike- und Supersport-WM ist das Programm beim zwölften und letzten Saisonmeeting übersichtlich, es wird auch keine nationale Serie im Rahmen der Weltmeisterschaft antreten. So könnte wohl einzig der wahrscheinliche Titelgewinn von Álvaro Bautista (Ducati) die Spanier an die Rennstrecke locken. Und am Ende der Veranstaltung können die angereisten Fans mit ihren eigenen Motorrädern und in Begleitung der Top-3 der Weltmeisterschaft, also mit Bautista, Toprak Razgatlioglu (Yamaha) und Jonathan Rea (Kawasaki), die Rennstrecke befahren.