Superbike-Tests in Jerez: Debüt der neuen Honda 18.11.2023 - 16:47 Von Kay Hettich

© Honda Ein Testfahrer hat die neue Honda bereits in Jerez bewegt

In der kommenden Woche werden Superbike-Teams von Yamaha, Kawasaki und Honda in Jerez testen, allerdings an unterschiedlichen Tagen. Mit Spannung wird das Roll-Out der neuen Fireblade erwartet.