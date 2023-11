Wer in der SBK-WM 2023 für den meisten Schrott sorgte

Stürze gehören zum Berufsrisiko eines Motorradrennfahrers. Bei Betrachtung der Sturz-Statistik der Superbike-Serien 2023 heben sich Alex Lowes (Kawasaki), Bahattin Sofuoglu (MV Agusta) und Ruben Bijman (Kawasaki) von ihr

In der diesjährigen seriennahen Weltmeisterschaft passierten 523 Stürze. Davon 172 (Vorjahr 217) steuerten Piloten der Superbike-WM bei, 220 (Vorjahr 120) die Fahrer der Supersport-Next-Generation und 131 (Vorjahr 143) die Nachwuchspiloten der Supersport-WM 300. Unter Berücksichtigung von Anzahl Rennen und Zeit auf der Rennstrecke ist die Top-Kategorie sattelfester unterwegs.

Dies gilt jedoch nicht unbedingt für Alex Lowes, der mit 15 Ausrutschern am häufigsten auf der Nase lag. Der Kawasaki-Pilot sorgte also allein für 8,5 Prozent aller Stürze in der abgelaufenen Saison. Nimmt man Iker Lecuona (Honda/13) und Lorenzo Baldassarri (Yamaha/11) hinzu, sorgen die drei Piloten mit den meisten Stürzen für 22,5 Prozent aller Superbike-Stürze.



Zum Vergleich die deutschsprachigen Teilnehmer: Dominique Aegerter (Yamaha) rutschte siebenmal aus, Philipp Öttl (Ducati) sogar nur fünfmal.

In der Supersport-WM ist es Bahattin Sofuoglu, der mit 15 Stürzen die Statistik anführt. Der MV Agusta-Pilot lieferte sich dabei ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Glenn van Straalen (Yamaha), der 14 Mal ausrutschte. Auch hier sind die deutschsprachigen Piloten im unteren Mittelfeld zu finden: Max Kofler stürzte sechsmal, Marcel Schrötter (MV Agusta) nur viermal.

Die Supersport-300 fand nur an acht der zwölf Saisonmeetings statt, umso höher sind die zwölf Stürze von Ruben Bijman einzustufen. Mit Loris Veneman (10 Stürze) folgt ein weiterer Niederländer. Mit 5 und 4 Stürzen hielten sich Lennox Lehmann und Dirk Geiger (beide KTM) vornehm zurück.