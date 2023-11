Was Andrea Dovizioso von Andrea Iannone erwartet

Während sich Andrea Iannone mit einer Serien-Ducati auf seine Rookie-Saison in der Superbike-WM 2024 vorbereitet, grübeln Fans und einstige Weggefährten wie Andrea Dovizioso, wie sich der Dopingsünder schlagen wird.

Als ehemaliger MotoGP-Pilot ist Andrea Iannone der prominenteste Neuzugang in der Superbike-WM 2024. Aber der Italiener kehrt nach vierjähriger Dopingsperre in den aktiven Rennsport und niemand konnte abschätzen, wie schnell der 34-Jährige noch ist – auch nicht das Go Eleven Ducati-Team zum Zeitpunkt, als es den Italiener statt Philipp Öttl unter Vertrag nahm.

Einen ersten Eindruck, was Iannone zu leisten imstande sein wird, verschaffte der Jerez-Test am 31. Oktober und 1. November. Mit 0,9 sec Rückstand fuhr der Superbike-Rookie eine sehr ansprechende Rundenzeit, die auch Skeptiker beeindruckte.

Weiterhin nicht vollends überzeugt ist mit Andrea Dovizioso ein früherer Weggefährte von Iannone. Der nach der MotoGP 2022 zurückgetretene Italiener verfolgt die Rückkehrbemühungen seines Landsmanns aufmerksam.

«Ich denke, er wird der Meisterschaft guttun. Jeder kennt sein Talent, also würde es mich nicht überraschen, wenn er sehr schnell ist», meinte Dovi. «Konstant an der Spitze zu bleiben und vorn mitzumischen, wird aber schwierig sein. Das Niveau [in der Superbike-WM] ist hoch, und ich weiß nicht, wie schwierig es ist, nach vier Jahren zurückzukommen. Ich bin gespannt, wie er sich schlägt.»

Übrigens: Iannone geht seinen Einstieg in die Superbike-WM sehr entschlossen an und wurde mehrfach mit einer privaten Ducati auf verschiedenen Strecken im Rahmen von Track-Days gesichtet.