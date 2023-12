So führte Bimota die Superbike-WM an der Nase herum 26.12.2023 - 16:15 Von Kay Hettich

© Gold & Goose Auch Ayrton Badovini war ein Opfer von Bimota

Der klangvolle Name von Bimota tauchte zuletzt 2014 in der Superbike-WM auf. Am wurde viel Porzellan zerschlagen und die Ergebnisse aus allen Statistiken eliminiert.