Deal: Video-Pass der Superbike-WM 2024 mit 50% Rabatt

Durch den Rückzug von ServusTV in Deutschland benötigen Superbike-Fans hierzulande in jedem Fall streamingbasierte Angebote, um bewegte Bilder zu sehen. Den offiziellen Video-Pass gibt es ab sofort zum reduzierten Preis.

Weil sich der österreichische Privatsender aus Deutschland zurückzog und der zu Discovery gehörende Sportsender Eurosport die Superbike-WM nur rudimentär in seiner Live-Berichterstattung berichtet, hat das lineare TV – d.h. der Empfang über Kabel, Satellit oder DVB-T – für Superbike-Fans aus Deutschland ausgedient. Ohne Streamingdienste sind bewegte Bilder nicht mehr zuverlässig zu erhaschen.

Kostenlos ist der Streamingdienst ServusTV On, der den deutschen Zuschauern erhalten bleibt. Die dafür erforderliche App lässt sich auf jedem modernen Fernseher leicht installieren; sie kann auch über den Browser auf Desktop-Computern, Notebooks, Tabletts und Smartphones angesehen werden. ServusTV On wird sämtliche Rennen und Qualifyings der Superbike-WM und ihrer Rahmenklassen Supersport und Supersport 300 live, gratis und in HD in Deutschland, Österreich und der Schweiz übertragen.

Die umfangreichste Berichterstattung liefert die Dorna selbst über die eigene Website worldsbk.com mit dem Videopass-Stream und englischem Kommentar. Und nachdem sechs von zwölf Meetings der Superbike-WM 2024 absolviert sind, ist das Abonnement zum halben Preis für 34,99 Euro erhältlich. Dafür erhält man den werbefreien Zugriff auf alle Sessions aller Klassen an den Rennwochenenden, inbegriffen sind auch die Off-Season, Interviews und das Video-Archiv der kompletten SBK-Rennen ab 2006.