Bautista-Rücktritt: Wann ist der richtige Zeitpunkt?

Vor drei Jahren beendete der dreifache Superbike-Vizeweltmeister Chaz Davies seine Karriere. Bei ihm sei der Zeitpunkt fast optimal gewesen, um sich aus dem Profirennsport zurückzuziehen. Doch wie trifft man diesen?

Alvaro Bautista verkündete vor einigen Tagen, seine Karriere fortsetzen zu wollen. Am 21. November 2024 wird er 40 Jahre alt. Ein Alter, in dem viele Motorradsportler sich längst zur Ruhe gesetzt haben. Es stellt sich die Frage: Wann ist der beste Moment, um vom Profirennsport zurückzutreten?

Während auf vier Rädern Fahrer wie Valentino Rossi oder Fernando Alonso zeigen, dass Alter nur eine Zahl ist, sieht es bei den Zweirädern anders aus. Rossi beendete 2021 mit 42 Jahren seine MotoGP-Karriere, Colin Edwards mit 40. Max Biaggi holte mit 41 Jahren noch den Superbike-WM-Titel! Ende der Saison 2025 wäre auch Alvaro Bautista von diesem Alter nicht mehr weit entfernt.

Chaz Davies beendete 2021 seine Superbike-Karriere. Im Ducati-Diaries-Podcast sprach er mit Neil Hodgson über den perfekten Zeitpunkt, um vom Profisport zurückzutreten. «Wenn du Anfang, Mitte 30 bist, ist der optimale Zeitpunkt gekommen, sich zu verabschieden», sagt der Waliser, der mit 34 Jahren ging. Er kehrte zwar diese Saison in den Rennsport in die MotoE zurück, aber «das hat andere Gründe».

Ein Blick in die Geschichte zeigt: Aufhören hat ganz unterschiedliche Ursachen. In jungen Jahren liegen diese oft im monetären Bereich. Zahlreiche Talente mussten ihre Karriere zu Grabe tragen, da sie den Aufstieg im Rennsport nicht finanzieren konnten. Bei anderen sind es familiäre Schicksalsschläge. Oder, wie der Fall Gabriel Rodrigo zeigte: Der Respekt vor dem Limit wurde zu groß. Viele andere sehen keine Aufstiegsperspektiven für sich. Casey Stoner wiederum missfiel 2012 die Entwicklung der damaligen MotoGP.

Dann gibt es Piloten, die nie aufhören wollen – Valentino Rossi war einer davon. Auch wenn diese Meinung bei vielen unpopulär ist: Aus sportlicher Sicht hat er seine besseren Zeiten bis zu seinem Rücktritt 2021 um zwei, drei Jahre überschritten. Ein anderer Weg ist der Schritt von der MotoGP- in die Superbike-WM, wie Positivbeispiel Max Biaggi zeigte: Er wurde dort noch zweimal mit Aprilia Weltmeister.

Bleibt man bei den älteren Piloten, wagen diese ab und an einen Comeback-Versuch. Für zwei Rennen ersetzte 2015 der damals 46-jährige Troy Bayliss den verletzten Ducati-Werksfahrer Davide Giugliano. Die Performance des Australiers überraschte. Davies wunderte sich, wie schnell Bayliss seine körperliche Fitness wieder steigern konnte. Im schwülheißen Buriram in Thailand kam es nach dem ersten Training zur Begegnung mit den beiden. Davies: «Er [Bayliss] kam auf mich zu und sagte, nach diesem Wochenende höre er komplett auf. Er war schweißgebadet und komplett am Ende.»

Max Biaggi zeigte 2015 bei zwei Wildcard-Einsätzen starke Leistungen und holte in Sepang sensationell den dritten Platz. Für beide Legenden war nach diesem Jahr auf internationaler Ebene Schluss im Profisport.

Wenige sind in noch höheren Altersstufen im kompetitiven Bereich unterwegs. Bayliss mischte sich mit bald 50 Jahren in der Australischen Superbike-Meisterschaft in den Titelkampf ein. Jeremy McWilliams tritt heute noch bei verschiedenen Events auf und schneidet öfters in den Top-3 ab – mit inzwischen 60 Jahren. Die physische Fitness eines 25-jährigen Profisportlers hat er nicht mehr, im semi-professionellen Bereich sticht der Ire trotzdem heraus.

Alvaro Bautista fährt seit über 20 Jahren auf WM-Niveau. 2023 bewies er, dass mit ihm auch weiterhin zu rechnen ist – und wurde Weltmeister. Doch aus den Ducati-Reihen drücken jüngere Fahrer nach, Adrian Huertas sei als aussichtsreicher Kandidat genannt. Nicolo Bulega, Bautistas Teamkollege, überragt momentan die Leistungen des Routiniers. Der Zeitpunkt, den Platz freizumachen, wäre nicht schlecht. Doch Bautista ist weiterhin auf Weltklasse-Niveau unterwegs und stand in bislang 18 Rennen dieser Saison zehnmal auf dem Podium – zweimal als Sieger.



Davies: «Man sollte aufhören, wenn die innere Stimme es dir sagt.»



Beim Spanier schweigt sie – noch.