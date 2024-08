Toprak will den Rekord: «Müssen drei Siege holen!»

BMW befindet sich mit Toprak Razgatlioglu in der Superbike-WM 2024 auf der Überholspur. Seine Siegesserie will der 27-Jährige in Portimão fortsetzen. Auch ROKiT-Teamkollege Michael vd Mark ist nicht zu unterschätzen.

Seit dem zweiten Lauf in Assen dauert die Siegesserie von Toprak Razgatlioglu nun schon an. In Misano, Donington Park und Most gewann der BMW-Pilot die Superpole sowie alle drei Rennen. Ein Meisterstück von bisher zehn Siegen in Folge.

Doch den Rekord mit den meisten Siegen in Serie halten derzeit noch Jonathan Rea (Yamaha) und Álvaro Bautista (Ducati) mit jeweils elf Erfolgen. Razgatlioglu, der mit 64 Punkten souverän die Gesamtwertung der Superbike-WM 2024 anführt, lässt keinen Zweifel daran, dass er der Mann ist, den es am kommenden Wochenende in Portimão zu schlagen gilt.



«Ich freue mich riesig darauf, wieder nach Portimão zu kommen, denn das ist eine meiner absoluten Lieblingsstrecken und es macht mir dort unheimlich viel Spaß. Es ist wie eine Achterbahn», lobte der Türke die portugiesische Piste. «Normalerweise bin ich dort wirklich stark, aber jetzt mit der BMW sind wir noch einmal auf einem anderen Level! Doch wir müssen das Wochenende abwarten. Ich versuche immer, mehr als 100 Prozent zu geben, denn wir müssen auch dort wieder drei Siege holen. Ich bin happy, und das Team ist sehr happy. Alle arbeiten sehr hart, und nun werden wir sehen, was wir in Portimão erreichen können.»

Nur vier aktive Piloten haben in Portimão ein Superbike-Rennen gewinnen können. Neben Rea (13), Bautista (5) und Razgatlioglu (3) ist es der zweite ROKiT BMW-Pilot Michael van der Mark. Der zuletzt aufstrebende Niederländer wünscht sich ein gemeinsames Podium mit seinem Teamkollegen.



«Ich freue mich schon sehr auf Portimão. Es ist eine meiner Lieblingsstrecken, und vor allem nach dem so guten Abschluss des Wochenendes in Most kann ich es kaum erwarten, in Portugal wieder auf die Strecke zu gehen», meinte van der Mark. «Wir wissen, dass die Basis des Bikes wirklich gut ist, jetzt müssen wir uns nur noch auf die Rennen vorbereiten. Es wird ein anderes Wochenende, mit einem anderen Zeitplan. Es wird sehr interessant sein, so spät zu fahren, und ich freue mich darauf. Meine Hoffnung und mein Traum sind, auf das Podium zu fahren, gemeinsam mit Toprak. Zwei BMW auf dem Podium – das ist mein Traum und mein Ziel.»