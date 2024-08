Aegerter und Gardner: Ab Portimão Fokus auf SBK-WM

Mit Gaststarts in Italien und der MotoGP hielten sich die Domi Aegerter und Remy Gardner in Schwung. Ob es für die beiden Superbike-Piloten aber eine gute Vorbereitung für das Superbike-Meeting Portimão war?

Getreu dem Motto, wer rastet, der rostet, nahmen die GRT Yamaha-Piloten Dominique Aegerter und Remy Gardner am freien Superbike-Wochenende dankend die Möglichkeiten an, in einer anderen Rennserie anzutreten.

Für den Schweizer ging es am vergangenen Wochenende in die italienische Superbike-Serie, wo auf dem Misano World Circuit die beliebte Race Night stattfand. Wie der Name es vermuten lässt, wurde der erste Lauf bei Dunkelheit gestartet, das zweite Rennen am Sonntag jedoch zur normalen Zeit bei Tageslicht. Mit Startplatz 2 und den Plätzen 4 und 2 war es für Aegerter ein erfolgreicher Ausflug.

«Ich hatte in der italienischen Meisterschaft viel Spaß mit der R1 und ich denke, es war insgesamt ein gutes Training vor der nächsten Runde», betonte der Rohrbacher. «Ich möchte mich bei Yamaha für die Unterstützung bedanken und bei all den Jungs, die das in so kurzer Zeit möglich gemacht haben. Wir hatten dort auch erfolgreiche Rennen und das gibt mir zusätzliches Vertrauen für unsere Superbike-Saison.»

Zur Erinnerung: Beim Superbike-Wochenende in Misano fiel Aegerter in beiden Hauptrennen mit Motorschaden aus. Auch danach in Donington Park und Most lief es für den 33-Jährigen nicht sonderlich gut. In der in Portimão beginnenden zweiten Saisonhälfte soll es besser laufen.

«Wir möchten uns nach mehreren Fehltritten in den vergangenen Rennen unbedingt rehabilitieren. Ich bin zuversichtlich, dass wir uns davon erholen werden. Wir wissen, worauf wir uns konzentrieren müssen, um konkurrenzfähig zu sein», versicherte Aegerter. «Letztes Jahr hatten wir in Portimão ein solides zweites Rennen. Ich hoffe, dass wir uns verbessern können und ein ordentliches Wochenende haben.»

Mit den Plätzen 14, 14 und 8 war die portugiesische Achterbahn im vergangenen Jahr jedoch eines der schlechteren Meetings des damaligen Superbike-Rookies.

Mehr noch als sein Teamkollege war Remy Gardner in den vergangenen Wochen eingespannt. Der Australier sprang am Wochenende für den verletzten Yamaha-MotoGP-Testfahrer Cal Crutchlow als Gaststarter beim Silverstone-GP ein und erreichte zwei 18. Plätze.

«Es wird mein fünftes Rennwochenende in sechs Wochen sein», zählte Gardner auf. «Aber ich genieße meine Zeit und bin Yamaha dankbar, dass sie mir erneut ermöglicht haben, in der MotoGP zu fahren. Jetzt ist es an der Zeit, sich wieder auf unsere Meisterschaft zu konzentrieren. Wir haben einen guten Lauf und müssen den Schwung beibehalten. Außerdem ist Portimão eine meiner Lieblingsstrecken. Letztes Jahr hatten wir dort eine sehr gute Runde.»

Gardner hatte 2023 die Plätze 6 und 4 im ersten Lauf und Superpole-Race erreicht, fiel im zweiten Lauf mit einem technischen Problem jedoch aus.