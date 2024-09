Aragon, FP1: Fantastischer Toprak in eigener Welt

Im ersten freien Training der Superbike-WM in Aragon erlebten wir am Freitagvormittag die Rückkehr der beiden Champions Toprak Razgatlioglu und Jonathan Rea – mit einem grandiosen Auftritt des Türken.

Am Donnerstag herrschten in Aragon sommerliche 30 Grad Celsius, am Freitag wird es nur maximal 24 Grad warm, das Wetter ist weiterhin schön.



Die beiden Weltmeister Toprak Razgatlioglu (BMW) und Jonathan Rea (Yamaha) sind nach ihren Verletzungen zurück, Alvaro Bautistas Rippenverletzung hat sich gegenüber Cremona am vergangenen Wochenende auch deutlich gebessert.

Für die erste nennenswerte Bestzeit im FP2 am Freitagvormittag ab 10.20 Uhr sorgte nach vier Runden Sam Lowes (Marc VDS Ducati) mit 1:50,155 min.



Zum Vergleich: Die schnellste Rennrunde in Aragon fuhr Jonathan Rea (Kawasaki) 2023 im Sprintrennen in 1:49,028 min, den Pole-Rekord stellte der Nordire im selben Jahr mit 1:47,973 min auf.

Die Bedingungen im FP1 waren nicht ideal, weil die Piste mit dem frischen Asphalt noch nicht sehr viel Grip aufweist und zudem starker Wind durchs MotorLand bläst.



Axel Bassani blieb nach einer guten Viertelstunde als Erster unter 1:50 min, das Kawasaki-Werksteam gehört zu den wenigen, das seit der Asphaltierung dort beim Testen war. Zur Halbzeit der 45-minütigen Session führte Andrea Iannone (Go Eleven Ducati) mit 1:49,844 min, bevor er von Honda-Werksfahrer Iker Lecuona mit 1:49,800 min überrumpelt wurde.

Titelverteidiger Bautista steigerte die Bestzeit auf 1:49,673 min, für die letzten Minuten ließen einige Fahrer neue Reifen montieren. Erst übernahm Garrett Gerloff (Bonovo BMW) die Führung, dann zeigte Razgatlioglu, weshalb er die Weltmeisterschaft anführt. Der Türke sorgte in seinem ersten Training auf dem Motorrad nach seiner schweren Verletzung mit 1:49,021 min für die überragende Bestzeit und blieb 0,465 sec vor dem Zweiten Gerloff und dem überraschend starken Honda-Duo Vierge und Lecuona.

Rea ist in Aragon erstmals mit der beflügelten Yamaha R1 unterwegs; der Nordire fuhr die ganze Session mit einem Satz Reifen und wurde 17.



Philipp Öttl aus dem Team GMT94 Yamaha landete auf Platz 20.



Der Schweizer Dominique Aegerter (GRT Yamaha) fehlt nach seinem Mountainbike-Unfall mit gebrochenen Rippen und operierter Schulter nach Magny-Cours und Cremona auch in Aragon und wird vom Mosbacher Marvin Fritz ersetzt, der mit 3,5 sec Rückstand 22. wurde.