So sieht man die Superbike-WM 2024 in Aragon live

Die Superbike-WM 2024 nähert sich ihrem Ende, vielleicht fällt schon am kommenden Wochenende im MotorLand Aragon eine Vorentscheidung. Wie und wo man die seriennahe Weltmeisterschaft live verfolgen kann.

Eigentlich sind die Übertragungsrechte im deutschsprachigen Raum, also in Deutschland, Österreich und Schweiz (DACH) einfach und überschaubar geregelt. Für alle drei Länder verfügt ServusTV über die kommerziellen Rechte für die lineare und digitale Verbreitung.

Seit dem Abschied von ServusTV aus Deutschland und der Schweiz ist der lineare Sendebetrieb jedoch eingestellt. Das verbliebene Signal für den heimischen Markt in Österreich kann theoretisch – und wird in Einzelfällen offenbar auch praktisch – von deutschen und schweizerischen Providern zur Verfügung gestellt werden. Das zehnte Saisonmeeting im MotorLand Aragon ist jedoch auch für Fans in Österreich linear nicht live zu empfangen. Am Samstag erhält die DTM in Spielberg den Vorzug, am Sonntag die Nationalratswahl.

Ab Freitag steht jedoch die digitale Plattform ServusTV On für Superbike-Fans parat, auch aus Deutschland und der Schweiz.

Eine Option in der DACH-Region ist der zu Discovery gehörende Sportsender Eurosport, der Rechte für gesamt Europa erworben hat. Zuverlässig, im Sinne der Berücksichtigung der einzelnen Veranstaltungen im linearen Live-Sendebetrieb, ist Eurosport jedoch nicht und häufig wird die Übertragung auf dem mitunter kostenpflichtigen Kanal Eurosport 2 ausgestrahlt. Aus Aragon sind jedoch die Rennen der Supersport-Kategorie am Samstag und Sonntag sowie der zweite Superbike-Lauf live auf ESP2 geplant.

Auch Discovery bietet über den Eurosport-Player eine digitale Plattform, um die Superbike-WM auf verschiedenen Endgeräten live zu empfangen. Ein Vorteil des zu Discovery gehörenden Senders wäre, dass nicht nur die seriennahe Weltmeisterschaft, sondern alle zum Portfolio zählende Sportarten enthalten sind.

Die dritte Möglichkeit bietet der Video-Pass der offiziellen Website worldsbk.com mit englischem Kommentar. Mit dem Abonnement erhält man den Zugang zu allen Inhalten 2024 sowie bis zum ersten Rennen des Jahres 2025. Der Video-Pass ermöglicht nicht nur den werbefreien Zugriff auf alle Sessions aller Klassen an den Rennwochenenden; inbegriffen sind auch die Off-Season, Interviews und das Video-Archiv der kompletten SBK-Rennen ab 2006.

Durch die Vergabe von Zweitrechten kann eine Übertragung mitunter auch bei nicht erwähnten Anbietern erfolgen. So gibt es zum Beispiel seit Juni 2021 den Spartensender ServusTV Motorsport, der in Deutschland exklusiv über Magenta TV der Telekom verbreitet wird, aber nicht im Basic-Tarif enthalten ist.

Außerdem kann durch die verschiedenen Übertragungs- und Empfangstechniken sowie durch die spezifische Wahl des Providers und dessen Senderzusammensetzung nur individuell herausgefunden werden, ob die Superbike-WM legal empfangbar ist.