Nicolò Bulega: «Bei Ducati gab es keine Nummer eins»

Als Supersport-Weltmeister stieg Nicolò Bulega in die Superbike-WM 2024 auf und wurde auf Anhieb Gesamtzweiter. Der Italiener musste sich keine Sorgen machen, dass sein Teamkollege Alvaro Bautista bevorzugt wird.

Als Nicolò Bulega das erste Saisonrennen auf Phillip Island gewann, wurde das noch zum Teil den Eigenarten der australischen Rennstrecke zugeschrieben. Denn auf der malerischen Piste sind die Ergebnisse seit jeher nicht aussagekräftig für die gesamte Saison.



In der Superbike-WM 2024 aber doch: Mit sechs Siegen und 24 Podestplätzen (aus 36 Rennen) wurde der Italiener hinter dem überragenden Toprak Razgatlioglu (BMW) Vizeweltmeister und damit auch bester Ducati-Pilot. Der zweifache Ducati-Champion Alvaro Bautista war als Dritter dem Rookie in jeder Disziplin unterlegen.

Dabei galt der Spanier als klare Nummer 1 im Aruba.it-Team, dem im Normalfall die größtmögliche Unterstützung zuteilwird. Bulega widerspricht dem vehement.



«In einem Werksteam gibt es meiner Meinung keine Nummer 1 und Nummer 2. Ich bekam zu jedem Zeitpunkt jedwede Unterstützung», stellte der 24-Jährige klar. «Wenn ich einen Wunsch hatte, wurde er erfüllt. Da gab es keinen Unterschied.»

In seinem ersten Superbike-Jahr hatte sich Bulega selbst untergeordnet und forderte nicht einmal eine Teamorder, als nur er noch den Titelgewinn durch Razgatlioglu verhindern konnte.



«Mir war natürlich klar, dass Álvaro die Nummer eins war – er hatte zwei Weltmeisterschaften gewonnen und immer der beste Ducati-Pilot. Deshalb hatte ich die Einstellung, dass ich möglichst viel von ihm lernen wollte, weil ich nicht davon ausgegangen war, selbst so schnell zu sein», erklärte Bulega. «Ich bin stolz, dass ich mich so schnell zurechtgefunden und was ich alles gelernt habe. Es ist klar, dass ich in die nächste Saison mit einer anderen Einstellung starten werde.»