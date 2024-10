Honda zuversichtlich: In SBK-WM 2025 näher am Podest

Nach dem Jerez-Test zieht sich das Superbike-Team der Honda Racing Corporation in die Werkstatt zurück, um Verbesserungen an der CBR1000RR-R zu erzielen. Für Jose Escamez war das erste Jahr als Teammanager kein leichtes.

Im Honda-Werksteam hatte sich vor Beginn der Superbike-WM 2024 einiges geändert. Ein neues Homologationsmodell der CBR1000RR-R bildete die technische Basis und mit Jose Escamez trat ein langjähriger MotoGP-Techniker die Nachfolge von Leon Camier als Teammanager an. Der Engländer hatte um vorzeitige Auflösung seines Vertrags gebeten und arbeitet in diesem Jahr an der Seite von Ducati-Privatier Sam Lowes.

Unter der Leitung des Spaniers haben sich die seit Jahren mageren Honda-Ergebnisse zunächst nicht verbessert, eher im Gegenteil. Aber seit Portimão ging es bergauf. In den letzten Saisonrennen konnten die Werkspiloten Iker Lecuona und Xavi Vierge regelmäßig in den Top-6 kämpfen, und im ersten Lauf in Estoril sorgte Lecuona als Dritter für das erste Podium seit Mandalika 2023.

«Solange man keine Rennen gewinnt, ist man nicht zufrieden. Aber ich bin sehr stolz auf die Arbeit und das Erreichte vom Team», zog Escamez sein persönliches Fazit nach der Superbike-WM 2024. «Wir gingen mit einem großen Rückstand in die Saison, aber in kleinen Schritten wurden wir konkurrenzfähiger. Unser Ziel haben wir bisher nicht erreicht und bis dahin gibt es noch viel zu tun. Ich bin aber zuversichtlich, dass wir im kommenden Jahr viel näher an der Spitze und an den Podestplätzen sein werden. Es wird nicht einfacher, denn alle unsere Gegner arbeiten ebenfalls an Verbesserungen. Natürlich haben wir gelernt und eine Richtung gefunden. Aber wir liegen noch immer zurück und wenn sie einen Schritt machen, müssen wir zwei schaffen. Es ist eine Frage, die richtigen Prioritäten zu setzen. Wir dürfen keine verrückten Sachen machen, sondern ruhig an weiteren Fortschritten arbeiten.»

© GeeBee Images Willkommen zum Test in Jerez © Dorna Nicolò Bulega © Dorna Ryan Vickers © GeeBee Images Markus Reiterberger © Dorna Axel Bassani © GeeBee Images Garrett Gerloff © Dorna Thomas Bridewell © GeeBee Images Alex Lowes © GeeBee Images Tarran Mackenzie © Dorna Xavier Vierge © GeeBee Images Axel Bassani © Dorna Álvaro Bautista © GeeBee Images Alex Lowes © Dorna Garrett Gerloff © GeeBee Images Ryan Vickers © GeeBee Images Tetsuta Nagashima © Dorna Ryan Vickers © GeeBee Images Álvaro Bautista Zurück Weiter

Nach einem Unfall der beiden Spanier in Jerez konnte nur Vierge am Jerez-Test am Dienstag und Mittwoch dieser Woche teilnehmen. Für Teammanager Escamez war das hinsichtlich der weiteren Entwicklung zu verschmerzen. «Es war bedauerlich, dass wir auf Iker verzichten mussten. Wir haben deshalb Prioritäten gesetzt, was am wichtigsten ist, und ich denke, wir haben ausreichend Informationen sammeln können. Xavi fuhr an den beiden Testtagen sehr viele Runden», lobte Escamez.

Der Jerez-Test war für Honda der einzige und damit letzte in diesem Jahr. Nun beginnt die Arbeit in der in Barcelona stationierten Werkstatt und in Japan bei Honda Racing Corporation. Was wird im Fokus stehen? «Ein wenig wird es davon abhängen, was bei der Analyse der Daten herauskommt. Wahrscheinlich wird die Elektronik im Vordergrund stehen. Dazu werden wir versuchen, dem Motor noch etwas mehr Potenzial zu entlocken und auch am Chassis zu arbeiten», verriet der Spanier. «Es ist an der Zeit, eine Pause auf der Rennstrecke einzulegen. Jetzt ist es wichtiger, sich für die Tests im Januar 2025 vorzubereiten und zu entwickeln.»