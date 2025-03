Alex Lowes (Bimota): «Alles mehr wäre ein Bonus»

Nach einem schwierigen Meeting in Australien ist die Stimmung bei Bimota für den zweiten Saisonevent der Superbike-WM 2025 wieder positiv. Was sich Alex Lowes für die anspruchsvolle Piste in Portimão vorgenommen hat.

Beim Meeting auf Phillip Island bekam Bimota eine Vorstellung, wo man mit der KB998 steht und in welchen Bereichen man im Kampf gegen die Konkurrenz besser werden muss. Der zweitägige Test in Portimão vor einer Woche wurde dafür genutzt. Gerade Alex Lowes sprach von Fortschritten bei der Abstimmung des neuen Superbikes.

«Der Test in Portimão war durch das Wetter ziemlich beeinträchtigt, aber trotz der begrenzten Zeit im Trockenen konnten wir einige Schritte nach vorn machen, was mein Gefühl für die Front des Motorrads angeht», sagte der Engländer. «Das war wirklich positiv und einer der Schlüsselbereiche, in denen ich mich nach der ersten Runde verbessern wollte. Ich wollte einfach etwas mehr Selbstvertrauen haben, um etwas besser fahren zu können, denn in Australien hatte ich Schwierigkeiten, andere Fahrer zu überholen. Unser Test war positiv, und alle Jungs im Team 22 haben wirklich hervorragend gearbeitet.»

Der 34-Jährige aus Lincoln kennt die Situation, ein neues Motorrad zu entwickeln. 2016 saß Lowes auf der damals neuen Yamaha R1, in diesem Jahr die Bimota. Dass nicht aus dem Stand Top-Ergebnisse möglich sind, ist dem vierfachen Superbike-Sieger bewusst.

«Es ist ein neues Projekt und wir lernen jeden Tag dazu», betonte Lowes. «Wir müssen am Freitag in Portugal weiter hart arbeiten, um zu versuchen, unsere Rennergebnisse vom ersten Wochenende zu verbessern. Unser Ziel ist es, unter den ersten sechs zu sein. Alles, was darüber hinausgeht, wäre ein Bonus, aber wir werden unser Bestes geben. Ich freue mich auf das Wochenende.»

Portimão ist keine schlechte Strecke für Lowes. Neben drei dritten Plätzen holte er auf der anspruchsvollen Piste neun weitere Top-5-Ergebnisse. Nach den Plätzen 8, 7 und 8 in Australien kommt der Bimota-Pilot als WM-Neunter zum zweiten Saisonmeeting.