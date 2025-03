SBK-WM 2025 in Portimão: Vier Serien, zehn Rennen

Mit dem Meeting in Portimão vom 28. bis 30. März beginnt die Europatournee der Superbike-WM 2025. Der Zeitplan ist mit vier Rennserien prall gefüllt. Wann was passiert.

Vor einem Jahr wagte die Superbike-WM beim Meeting in Portimão ein Experiment und veranstaltete die Rennen am späten Nachmittag. Damit wollte man der Hitze im August ausweichen, es war aber dennoch brütend heiß. Für den diesjährigen Kalender wurde der Event auf der anspruchsvollen Piste deshalb auf Ende März verlegt.

Am Start stehen neben Superbike- und Supersport-WM auch die 300er-Klasse sowie der R3-World-Cup – mit vier Serien gibt es im Zeitplan wenig Spielraum für Verzögerungen. Zu berücksichtigen ist außerdem eine einstündige Zeitverschiebung – in Mitteleuropa ist alles eine Stunde später.

Der R3-Cup eröffnet am Freitag um 9 Uhr Ortszeit den Europaauftakt, am Samstag und Sonntag beginnt die Action mit der Top-Kategorie. In den Rahmenserien fallen bereits am Freitag mit der Superpole die ersten Entscheidungen. Besucher vor Ort bekommen am Samstag und Sonntag jeweils fünf Rennen geboten!