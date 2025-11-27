Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
Superbike-WM: Iannone sorgt für Sensation

SBK-WM 2026: 22 Piloten, 14 Teams, sechs Rookies

Von Kay Hettich
Es wird der Nachfolger von Weltmeister Toprak Razgatlioglu gesucht
© Gold & Goose

Es wird der Nachfolger von Weltmeister Toprak Razgatlioglu gesucht

Am Donnerstagvormittag veröffentlichte die FIM die Teilnehmerliste der Superbike-WM 2026. In welcher Besetzung die Teams in die neue Saison gehen werden. Gesucht wird ein neuer Toprak Razgatlioglu.
Jetzt für den Newsletter anmelden und alle Highlights zweimal wöchentlich direkt in den Posteingang erhalten!

Für regelmäßige Leser von SPEEDWEEK.com enthält die um 11 Uhr veröffentlichte Starterliste für die Superbike-WM 2026 keine Überraschungen. Einzig, dass Andrea Iannone mit einem eigenen, aus dem Boden gestampften Team teilnehmen möchte, mag verwundern – und 100 Prozent sicher ist es auch nicht! In jedem Fall nicht mehr dabei ist Petronas Honda – Teamchefin Midori Moriwaki beendete vorerst ihr Engagement in der seriennahen Weltmeisterschaft.

Die Startaufstellung wird im kommenden Jahr ungewohnt sein. Durch den Wechsel von Toprak Razgatlioglu in die MotoGP und den Rücktritt von Jonathan Rea verliert die Top-Kategorie der seriennahen Weltmeisterschaft zwei ihrer Stars. Dazu wechseln einige der übrigen Piloten die Teams.

Der bisherige Werkspilot Alvaro Bautista wird 2026 für das private Ducati-Team Barni Racing fahren. Den Platz des 41-Jährigen übernimmt Landsmann Iker Lecuona, der die vergangenen vier Jahre für Honda fuhr und zukünftig mit Vizeweltmeister Nicolò Bulega die Box teilt. Bei ROKiT BMW docken Danilo Petrucci (in diesem Jahr Barni) und Miguel Oliveira aus der MotoGP an.

Weil Xavi Vierge die Nachfolge von Rea bei Pata Yamaha antritt, geht das Werksteam der Honda Racing Corporation mit den bisherigen GP-Piloten Jake Dixon und Somkiat Chantra ins Rennen. Für beide sind Superbikes mit Pirelli-Reifen eine neue Erfahrung.

Einzige Werksteams ohne personelle Änderung sind Bimota mit Alex Lowes und Axel Bassani sowie Kawasaki mit Garrett Gerloff.

Neben Oliveira, Dixon und Chantra gibt es mit Supersport-Weltmeister Stefano Manzi (GRT Yamaha), Alberto Surra (Motocorsa Ducati) und Mattia Rato (Motoxracing Yamaha) drei weitere Rookies – insgesamt also sechs, so viele wie lange nicht.

Starterliste der Superbike-WM 2026
No Fahrer Team
22 Alex Lowes (GB/Bimota) Bimota by KRT
47 Axel Bassani (I/Bimota) Bimota by KRT
31 Garrett Gerloff (USA/Kawasaki) Kawasaki
96 Jake Dixon (GB/Honda) Honda
35 Somkiat Chantra (T/Honda) Honda
9 Danilo Petrucci (I/BMW) ROKiT BMW
88 Miguel Oliveira (P/BMW) ROKiT BMW
55 Andrea Locatelli (I/Yamaha) Pata Maxus Yamaha
97 Xavier Vierge (E/Yamaha) Pata Maxus Yamaha
87 Remy Gardner (AUS/Yamaha) GRT Yamaha
62 Stefano Manzi (I/Yamaha) GRT Yamaha
54 Bahattin Sofuoglu (TR/Yamaha) Motoxracing
13 Mattia Rato (I/Yamaha) Motoxracing
11 Nicolo Bulega (I/Ducati) Aruba.it Ducati
7 Iker Lecuona (E/Ducati) Aruba.it Ducati
5 Yari Montella (I/Ducati) Barni Spark
19 Alvaro Bautista (E/Ducati) Barni Spark
67 Alberto Surra (I/Ducati) Motocorsa
14 Sam Lowes (GB/Ducati) Elf Marc VDS
34 Lorenzo Baldassarri (I/Ducati) Go Eleven
29 Andrea Iannone (I/Ducati) Cainam Racing

Diesen Artikel teilen auf...

Mehr über...

Siehe auch

Videos

Thema der Woche

Es kam ganz anders: Die verrückte MotoGP-Saison 2025

Von Thomas Kuttruf
Alle MotoGP-Fans fieberten der Saison 2025 entgegen. Ein sensationeller Dreikampf mit Marc Marquez, Pecco Bagnaia und Jorge Martin war vorprogrammiert. Doch für zwei Piloten lief das Jahr komplett aus dem Ruder.
» weiterlesen
 

TV-Programm

  • Do. 27.11., 10:50, Motorvision TV
    Top Speed Classic
  • Do. 27.11., 11:00, ORF Sport+
    Formel 1 Motorhome
  • Do. 27.11., 11:45, Motorvision TV
    FastZone 2024
  • Do. 27.11., 12:05, ORF Sport+
    Schätze aus dem ORF-Archiv
  • Do. 27.11., 12:10, Motorvision TV
    Motocross: FIM-Weltmeisterschaft
  • Do. 27.11., 12:20, Anixe HD
    Anixe auf Rädern: Supercars &amp; Tests und Trends
  • Do. 27.11., 13:10, SPORT1+
    The Front Row
  • Do. 27.11., 13:35, SPORT1+
    The Front Row
  • Do. 27.11., 14:15, Motorvision TV
    Gearing Up
  • Do. 27.11., 15:10, Motorvision TV
    Australian Drag Racing Championship
» zum TV-Programm
6.98 07100916 C2711054511 | 11