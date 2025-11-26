Jerez-Test, Mittwoch: Yamaha vor BMW, Aegerter solide

Für BMW und Honda ist der zweitägige Superbike-Test in Jerez sehr wichtig. Von den Neuzugängen schlug sich Danilo Petrucci am besten. Domi Aegerter steigerte sich mit der Supersport-Kawasaki am Nachmittag erheblich.

Der Circuito de Jerez Piste ist beim Superbike-Test am Mittwoch und Donnerstag dieser Woche von 10 bis 18 Uhr durchgehend geöffnet. Die besten Bedingungen herrschten am ersten Tag zwischen 14 und 16 Uhr bei Sonnenschein und blauem Himmel und 16 Grad Celsius. Entsprechend fuhren die meisten Piloten in diesen zwei Stunden ihre schnellste Rundenzeit.

Bei Halbzeit um 13 Uhr führte BMW-Edeltester Michael van der Mark die Zeitenliste mit einer 1:39,693 min an. Bis 15 Uhr hatte sich Yamaha-Werksfahrer Andrea Locatelli auf 1:38,641 min gesteigert und lag damit eine Dreiviertelsekunde vor dem Zweiten. Eine schnellere Runde gelang in den restlichen drei Stunden niemandem.

Damit war «Loka» bis auf eine Sekunde an der schnellsten Rennrunde 1:37,659 min dran, gefahren von Vizeweltmeister Nicolò Bulega (Ducati) am 19. Oktober 2025. Den Pole-Rekord hat ebenfalls der Vizeweltmeister am Tag davor mit 1:36,629 min aufgestellt.

Als sich die Sonne ab 16 Uhr langsam in Richtung Horizont neigte, hatte sich BMW-Edeltester Michael van der Mark bis auf 0,4 sec an den Italiener herangepirscht. Innerhalb einer Sekunde blieben nur Xavi Vierge (Yamaha), Bimota-Testfahrer Xavi Fores, BMW-Neuzugang Danilo Petrucci und Stefano Manzi (Yamaha). Der Supersport-Weltmeister war mit 91 Runden der mit Abstand fleißigste Teilnehmer.

Miguel Oliveira (BMW) führt die drei Umsteiger aus dem GP-Paddock mit 1,1 sec Rückstand auf Locatelli an. Für das erste Mal mit einem serienbasierten Motorrad schlugen sich der Portugiese und auch die Honda-Asse Jake Dixon und Somkiat Chantra ansprechend.

Von den anwesenden Supersport-Piloten markierte Corentin Perolari (Honda) in 1:42,683 min die beste Rundenzeit, was vergleichbar mit den schnellsten Rennrunden von Can Öncü (Yamaha) beim diesjährigen Saisonfinale ist. Auf den Rundenrekord von Nicolò Bulega (Ducati) von 1:41,875 min aus dem Jahr 2023 fehlen jedoch 0,8 sec.

Dominique Aegerter pilotiert in Jerez erstmals die ZX-6R 636 und gewöhnte sich zunehmend an das Supersport-Motorrad. Am Nachmittag steigerte sich der 35-Jährige um zwei Sekunden auf eine 1:43,740 min und war damit 0,9 sec langsamer als sein Teamkollege Jeremy Alcoba.