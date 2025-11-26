Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
Superbike-WM 2026: Das Fahrerfeld ist fix

Erste Bilder: Oliveira bei BMW, Aegerter bei Kawasaki

Von Kay Hettich
Der erste Superbike-Testtag in Jerez liefert die erhofften Bilder. Bei prächtigem Wetter debütieren Petrucci und Oliveira bei BMW sowie Dixon und Chantra bei Honda – zudem Domi Aegerter auf der Supersport-Kawasaki.
Jetzt für den Newsletter anmelden und alle Highlights zweimal wöchentlich direkt in den Posteingang erhalten!

Seit 10 Uhr läuft der erste Testtag der Superbike-WM in Jerez, bis 18 Uhr ist die andalusische Rennstrecke geöffnet. Das Wetter meint es gut mit den angereisten Teams: Bei Sonnenschein und 16 Grad im Schatten sind die Bedingungen für die Jahreszeit ideal. Zu den Teams der seriennahen Weltmeisterschaft gesellen sich Testfahrer sowie Teams aus der Moto2, BSB und IDM – über 20 Piloten umkreisen die 4,4 km lange Piste.

Besonders spannend: Die Neuzugänge im Werksteam ROKiT BMW – Danilo Petrucci und Miguel Oliveira – sowie bei der Honda Racing Corporation – Jake Dixon und Somkiat Chantra. Während letztere bereits in den Farben ihres Arbeitgebers unterwegs sind, fahren die neuen Stammfahrer des bayerischen Herstellers in neutralen Farben. Selbiges gilt für den von Honda ins Yamaha-Werksteam gewechselten Xavi Vierge.

Dominique Aegerter dürfte bereits in Kawasaki-Farben auftreten, seine Lederkombi und seine ZX-6R sind aber in Schwarz gehalten.

Diesen Artikel teilen auf...

Mehr über...

Siehe auch

Videos

Thema der Woche

Es kam ganz anders: Die verrückte MotoGP-Saison 2025

Von Thomas Kuttruf
Alle MotoGP-Fans fieberten der Saison 2025 entgegen. Ein sensationeller Dreikampf mit Marc Marquez, Pecco Bagnaia und Jorge Martin war vorprogrammiert. Doch für zwei Piloten lief das Jahr komplett aus dem Ruder.
» weiterlesen
 

TV-Programm

  • Mi. 26.11., 16:15, Motorvision TV
    Gearing Up
  • Mi. 26.11., 17:45, Motorvision TV
    Bike World
  • Mi. 26.11., 19:15, ServusTV
    Servus Sport aktuell
  • Mi. 26.11., 19:25, Spiegel Geschichte
    Ultimate Processes
  • Mi. 26.11., 19:55, Motorvision TV
    King of the Roads
  • Mi. 26.11., 20:45, Motorvision TV
    Australian Boat Racing
  • Mi. 26.11., 21:45, Hamburg 1
    car port
  • Mi. 26.11., 22:20, Motorvision TV
    Motorbootsport: F1H2O-Weltmeisterschaft
  • Do. 27.11., 01:45, Hamburg 1
    car port
  • Do. 27.11., 03:00, ORF Sport+
    Formel 1 Motorhome
» zum TV-Programm
6.98 07100916 C2611054512 | 7