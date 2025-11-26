Erste Bilder: Oliveira bei BMW, Aegerter bei Kawasaki

Der erste Superbike-Testtag in Jerez liefert die erhofften Bilder. Bei prächtigem Wetter debütieren Petrucci und Oliveira bei BMW sowie Dixon und Chantra bei Honda – zudem Domi Aegerter auf der Supersport-Kawasaki.

Seit 10 Uhr läuft der erste Testtag der Superbike-WM in Jerez, bis 18 Uhr ist die andalusische Rennstrecke geöffnet. Das Wetter meint es gut mit den angereisten Teams: Bei Sonnenschein und 16 Grad im Schatten sind die Bedingungen für die Jahreszeit ideal. Zu den Teams der seriennahen Weltmeisterschaft gesellen sich Testfahrer sowie Teams aus der Moto2, BSB und IDM – über 20 Piloten umkreisen die 4,4 km lange Piste.

Besonders spannend: Die Neuzugänge im Werksteam ROKiT BMW – Danilo Petrucci und Miguel Oliveira – sowie bei der Honda Racing Corporation – Jake Dixon und Somkiat Chantra. Während letztere bereits in den Farben ihres Arbeitgebers unterwegs sind, fahren die neuen Stammfahrer des bayerischen Herstellers in neutralen Farben. Selbiges gilt für den von Honda ins Yamaha-Werksteam gewechselten Xavi Vierge.

Dominique Aegerter dürfte bereits in Kawasaki-Farben auftreten, seine Lederkombi und seine ZX-6R sind aber in Schwarz gehalten.