Jerez-Test: Bimota vor Yamaha – Rookies überzeugen

Auch ohne Ducati gab uns der Jerez-Test einen interessanten Ausblick auf die Superbike-WM 2026. Die Rookies bei BMW und Honda schlugen sich solide und bei Supersport-Rückkehrer Dominique Aegerter gibt es Luft nach oben.

Erwartungsgemäß wurden die Rundenzeiten am zweiten und letzten Testtag schneller, denn der Circuito de Jerez wurde durch die vielen Runden sauberer und mit mehr Gummi auf dem Asphalt stieg der Grip. Außerdem gewöhnten sich die Superbike-Rookies mehr und mehr an ihre Motorräder. Das Wetter spielte mit viel Sonnenschein und Temperaturen um 18 Grad Celsius ebenfalls mit.

Führte um 13 Uhr noch BMW-Testfahrer Michael van der Mark in 1:38,983 min noch die Zeitenliste an, stand nur eine Stunde später eine 1:38,058 min, gefahren durch Yamaha-Neuzugang Xavi Vierge, als Bestzeit an. Damit war Spanier bereits schneller als am Rennwochenende in der Superpole mit der Honda. Kaum langsamer sein Teamkollege Andrea Locatelli auf Platz 2.

Zum Vergleich: Die schnellste Rennrunde steht bei 1:37,659 min, gefahren von Vizeweltmeister Nicolò Bulega (Ducati) am 19. Oktober 2025.

Die besten Bedingungen herrschten zwischen 14 und 16 Uhr, als die Sonne am höchsten stand und auch die letzte Restfeuchtigkeit von der Nacht verdampft war. Für die erste Rundenzeit unter 1:38 min sorgte Alex Lowes in 1:37,825 min mit der Bimota KB998. In dieser Phase fuhren die meisten Piloten ihre besten Zeiten, auch die Superbike-Rookies Somkiat Chantra und Jake Dixon (beide Honda) und Miguel Oliveira (BMW) gelangen Runden unter 1:39 min.

In der letzten Stunde passierte nicht mehr viel – es wurde merklich kühler und die Schatten wurden länger. Der Test endete um 18 Uhr bei Sonnenuntergang. Es blieb bei der Testbestzeit von Alex Lowes vor Xavi Vierge. Testfahrer Michael vd Mark sorgte für die schnellste BMW-Runde, was angesichts seiner langen Erfahrung mit der M1000RR nicht verwundert. Innerhalb von 0,8 sec zur schnellsten Runde blieben zudem der stark erkältete Danilo Petrucci (BMW), Axel Bassani (Bimota) und Stefano Manzi (Yamaha).

Mit einem Rückstand von 1,065 sec zog sich Miguel Oliveira (BMW) bei seinem Superbike-Debüt ordentlich aus der Affäre. Deutlich abgeschlagen dagegen das neue Honda-Duo, wobei sich Somkiat Chantra um 0,3 sec vor Jake Dixon platzierte.

Von den anwesenden Supersport-Piloten übernahm am Donnerstag zunächst der für WRP Ducati startende Matteo Ferrari das Kommando. Der Italiener fuhr in 1:42,381 min um 0,058 sec schneller als Kawasaki-Pilot Jeremy Alcoba. Bei noch zwei Stunden lag Honda-Pilot Corentin Perolari mit einer respektablen Rundenzeit von 1:42,217 min vorn. Der Franzose war damit nur noch 0,4 sec langsamer als der Rundenrekord von Nicolò Bulega (Ducati) von 1:41,875 min aus dem Jahr 2023.

Am Ende war es jedoch Alcoba, der sich in 1:42,167 min mit der schnellsten Supersport-Runde rühmen konnte. Teamkollege Dominique Aegerter, der nach drei Jahren in die mittlere Kategorie zurückkehrt, befindet sich noch in der Umstellung und verlor 1,3 sec auf den Spanier. Die Zeitenliste komplettieren Ana Carrasco (Honda), Riccardo Rossi und Petr Svoboda (beide Ducati).