SBK-Test Jerez, 13 Uhr: Ein Testfahrer liegt vorne

Am Donnerstag findet auf dem Circuito de Jerez der letzte Superbike-WM-Test 2025 statt, bevor es in die Winterpause geht. BMW-Edeltester Michael van der Mark zeigt, dass er nichts von seinem Speed verloren hat.

Wie schon am Mittwoch strahlt auch am Donnerstag die Sonne über dem Jerez-Circuit, in der wärmsten Phase des Tages wird sich die Luft auf 18 Grad Celsius erwärmen. Geöffnet ist die Rennstrecke durchgehend von 10 bis 18 Uhr, Betrieb kam aber erst nach 11 Uhr auf, als es nicht mehr ganz so frisch war.

Um Testtage zu sparen, ließ Bimota am Mittwoch nur Testfahrer Xavi Fores ausrücken, am Donnerstag drehen die Stammfahrer Axel Bassani und Alex Lowes am Gasgriff.



Bassani war es, der die Zeitenliste um 12 Uhr mit 1:39,896 min anführte, am Mittwoch war Yamaha-Werksfahrer Andrea Locatelli mit 1:38,641 min der Schnellste.



Zum Vergleich: Die schnellste Rennrunde steht bei 1:37,659 min, gefahren von Vizeweltmeister Nicolo Bulega (Ducati) am 19. Oktober 2025. Den Pole-Rekord 1:36,629 min hat der Italiener am Tag zuvor aufgestellt.

BMW-Edeltester Michael van der Mark (BMW), der 2025 seine letzte Saison als SBK-Stammpilot bestritt, gelang vor dem Mittag eine Runde in 1:38,938 min, um 13 Uhr lag er damit knapp 2/10 sec vor Bimota-Werksfahrer Alex Lowes, auf Platz 3 ist derzeit Locatelli.

Vier Superbike-Piloten absolvieren in Andalusien ihren ersten Test mit ihrem nächstjährigen Arbeitsgerät: Danilo Petrucci und Miguel Oliveira bei BMW sowie Jake Dixon und Somkiat Chantra bei Honda. Für sie geht es darum, ein erstes Gefühl für ihre neuen Motorräder zu entwickeln.

Am Mittwoch war aus diesem Quartett der stark erkältete Petrucci mit 1:39,434 min der Beste. Am Donnerstag um 13 Uhr lag der Italiener mit 1:39,886 min knapp vor seinem Teamkollegen und deutlich vor dem Honda-Duo.