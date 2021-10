Markus Schlosser: «Das würde keinen Sinn machen»

Der Schweizer Markus Schlosser wird sich beim Sidecar-Festival in Oschersleben ganz auf die beiden Läufe der Weltmeisterschaft konzentrieren. Einen Start in der IDM Seitenwagen schließt der Schweizer kategorisch aus.

Markus Schlosser/Marcel Fries (Gustoil Sidecar Racing Team) führen nach zehn Rennen die Seitenwagen-Weltmeisterschaft mit 210 Punkten an. Die Zweitplatzierten Todd Ellis/Emmanuelle Clement liegen beachtliche 41 Zähler zurück. An der dritten Stelle folgen Pekka Päivärinta mit seiner Beifahrerin Ilse de Haas, ihr Rückstand beträgt vor den Läufen in Oschersleben 75 Punkte.

Um keine unnötigen Risiken einzugehen, wird die Schweizer Paarung auf die Rennen zur deutschen Meisterschaft verzichten. «Nachdem ich lediglich auf dem Red Bull Ring und in Hockenheim dabei war, würde es keinen Sinn machen, hier zu fahren und unter Umständen einen Motorschaden oder Unfall zu riskieren. Der Fokus ist bei uns ganz klar auf die Weltmeisterschaft gerichtet.»

«Sportlich wären die IDM-Rennen natürlich interessant, aber vor allem am Sonntag ist der Zeitplan extrem straff. Im Falle eines technischen Defekts hätte man nur wenig Zeit, Reparaturarbeiten durchzuführen. Unsere Chancen auf den Weltmeistertitel waren noch nie so gut wie dieses Jahr und es liegen noch sechs Rennen vor uns. Da kann ohnedies noch viel passieren.»

Im freien Training am Freitagnachmittag begnügte sich Schlosser mit wenigen Runden. «Es war nur ein Funktionstest für morgen. Der Seitenwagen funktioniert einwandfrei und Marcel und ich sind auch bestens in Schuss, jede weitere Runde hätte nichts gebracht.»

WM-Stand (nach 10 von 16 Rennen)

1. Schlosser/Fries (CH), 210 Punkte. 2. Ellis/Clement (GB/F), 169. 3. Päivärinta/de Haas (FIN/NL), 135. 4. Kershaw/Charlwood (GB), 125. 5. Reeves/Rousseau (GB/F), 110. 6. Wyssen/Hofer (CH), 76. Ferner: 11. Kimeswenger/Kölsch (A/D), 34. 13. Remse/Wechselberger (SLO/A), 28. 14. Josef Sattler/Luca Schmidt (D), 26. 16. Streuer/Remme (NL), 23.

Zeitplan Samstag, 2. Oktober 2021:

08.30-08.50: FP1 Sidecar IDM

08.55-09.15: FP1 Sidecar Trophy

09.20-09.35: FP1 Classic Demo 1

09.40-09.55: FP1 Classic Demo 2

10.00-10.10: Track Inspection FIM

10.15-10.45: FP1 Sidecar WM

10.50-11.05: FP1 Classic Demo 3

11.10-11.30: QP1 Sidecar IDM

11.35-11.55: QP1 Sidecar Sidecar Trophy

12.00-12.15: FP2 Classic Demo 1

12.20-12.35: FP2 Classic Demo 2

12.45-13.05: QP1 Sidecar WM

13.10-13.25: FP2 Classic Demo 3

13.30-13.50: QP2 Sidecar IDM

13.55-14.15: QP2 Sidecar Trophy

14.25-14.45: QP2 Sidecar WM

14.50-15.05: FP3 Classic Demo 1

15.10-15.25: FP3 Classic Demo 2

15.30-15.45: FP3 Classic Demo 3

16.05-16.25: Sprintrace Sidecar Trophy (8 Rd.)

16.50-17.30: Race 1 Sidecar WM (21 Rd.)

Zeitplan Sonntag, 3. Oktober:

09.00-09.10: Warm Up Sidecar IDM

09.15-09.25: Warm Up Sidecar Trophy

09.30-09.40: FIM Track Inspection

09.45-10.00: Warm Up Sidecar WM

10.05-10.20: FP4 Classic Demo 1

10.25-10.40: FP4 Classic Demo 2

11.00-11.40: Race 1 Sidecar IDM (14 Rd.)

11.45-12.00: FP4 Classic Demo 3

12.00-12.45: Pause/Renntaxi

13.15-14.00: Race 2 Sidecar WM

14.10-14.35: Race 2 Sidecar Trophy

14.40-14.55: FP5 Classic Demo 1

15.00-15.15: FP5 Classic Demo 2

15.20-15.35: FP5 Classic Demo 3

15.50-16.30: Race 2 Sidecar IDM (14 Rd.)